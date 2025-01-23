رئيس حلويات سعد الدين: بري بوالدي سر نجاحي.. وأكثر من 500 فتاة سعودية تعمل في مصانعنا

طالب في ديوانية "العجلان" بتخصيص معامل للأسر المنتجة

تخلى رئيس مجلس إدارة شركة حلويات سعد الدين، المهندس علي سعد الدين، عن حلمه ووظيفته المرموقة في أرامكو التي كان يشغلها قبل 24 عامًا استجابة لرغبة والده؛ فهو لا يذكر أنه رفض طلبًا لوالديه، ويشعر بأن هذا سبب توفيقه؛ فخلال أربعة عقود خطت حلويات سعد الدين بقوة، التي انطلقت من محل ومعمل لتصنيع الحلويات بمدينة الخبر عام 1976م؛ لتصنف اليوم بوصفها أكبر شركة حلويات متنوعة في الشرق الأوسط بأكثر من 160 فرعًا في السعودية والخليج، يعمل بها أكثر من 4000 عامل.



وتعد الشركة من أكبر مستوردي الشوكولاته في الشرق الأوسط؛ إذ يتجاوز إنتاجها السنوي 500 طن من الشوكولاته.



وخلال اللقاء الذي أداره عبدالعزيز الشعيبي فند المهندس سعد الدين لحضور ديوانية عبدالله العجلان وإخوانه لشباب الأعمال، التي أُقيمت بمنزلهم بالرياض الثلاثاء الماضي، الشائعات الطائفية والاتهامات التي كالها ضدهم أعداء النجاح، وربما منافسوهم، ومنها دعم شركتهم النظام السوري.. مؤكدًا: لقد أزعجتنا وأقلقتنا تلك الإساءات كثيرًا.



وأضاف: حصل تشابه أسماء بيني وبين سعد الدين حريري، حتى أنني تلقيت تعازي فور اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري عام 2005م.



وأضاف: تم فبركة حساب لحسن الصفار على تويتر، وغرد باسم شركتنا شكرًا على الخمس الذي يدفعه الشيعة، وهذه كانت مزعجة جدًّا.



وأردف: مرت علي أيام تحولت فيها إلى موظف سنترال للرد على مئات الاتصالات التي تستفسر عن هويتي بالتأكيد بأنني "سُنِّي، ولست شيعيًّا".



وأرجع السبب الذي دفعهم لافتتاح "حلويات سعد الدين إكسبرس" إلى إقبال الناس على ارتياد المولات الكبيرة التي يتجاوز زوارها 100 ألف، بعد أن تحولت اليوم إلى مطاعم وأسواق وأماكن ترفيهية، إضافة للقهوة. مضيفًا بأنها تجربة ناجحة، وكانت البداية من أسواق العثيم في الدمام.





وأبدى المهندس سعد الدين تحفظه على مشاريع الأسر المنتجة التي تدار من المنازل، مطالبًا بأن تقوم الدولة بترخيصها، وإقامة معامل ومصانع لأصحابها، تؤجَّر للأسر بأسعار رخيصة ورمزية؛ فلدينا أسر وفتيات مبدعات وناجحات جدًّا.



وقال: رغبة مني في غرس حب العمل في أبنائي شجعت ابنتي على أن تعمل في مجال الأسر المنتجة، وتبيع عبر "الانستغرام"، لكن في محيط العائلة فقط؛ فالاحترازات يجب أن تتوافر في الأكل. أتمنى أن تضع الدولة مكانًا مخصصًا لإنتاج الأسر المنتجة؛ فهناك إبداعات من الفتيات بشكل رائع ومميز.



وتابع: وجهة نظري في الأسر المنتجة أن يتم التصريح لها، وأن يكون عملها بشكل مرخص ونظامي ومرتب.



وأعرب المهندس سعد الدين عن تطلعه لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للفتيات والنساء؛ لتقليل حجم البطالة المرتفعة بينهن، من خلال السماح لهن بالعمل في المحال. مستحسنًا في هذا الصدد الدراسة التي طلبتها لجنة المطاعم في وزارة العمل لتأنيث مجمع المطاعم (الفود كورت) في المولات والأسواق الكبيرة بسبب الإقبال عليها من قِبل العائلات؛ إذ توفر درجة عالية من الحماية والأمن في تلك المجمعات التجارية. مؤكدًا أن السعودة في حلويات سعد الدين مرتفعة جدًّا؛ إذ يعمل لديهم أكثر من 500 فتاة سعودية في مصانعهم.



وبخصوص الجودة الصحية والسلامة الغذائية أكد خلو حلويات سعد الدين من أي منتجات مهندسة وراثيًّا، مع عدم استخدام الزيوت المهدرجة نهائيًّا، والاقتصار على السمن والزبدة. كاشفًا عن توجه جديد للشركة بإضافة بدائل صحية للسكر في الحلويات شهر رمضان المقبل، ومشددًا على التزامهم بوصية والده "اللي طعميه لأولاك طعميه للناس" في المحافظة على جودة وصحة منتجات الشركة.



وعن سر الاستقرار الوظيفي للعاملين لديهم قال: لدينا أكثر من 4000 موظف في 160 فرعًا، ونسبة الاستقرار الوظيفي لدينا عالية جدًّا؛ والسبب هو التدرج الذي نرسمه للموظف، مع دعمهم بعمولات، وتوفير السكن الجيد، ووسائل نقل لهم.



وأشار ‏المهندس سعد الدين إلى تحقيق شركتهم رقمين عالميين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، منهما إنتاج أكبر كيكة منحوتة في العالم، بحجم 108 أمتار مربعة، أُكلت خلال ساعتين. لافتًا إلى أن من أبرز مبادرات الشركة الخيرية تقديم مليون هدية لمليون حاج لسنتين متتاليتين.



وأفصح عن نيتهم قريبًا في التوسع والاستثمار بشراء حصص من الجهات المنافسة في السوق. معلنًا أنهم لا مانع لديهم في شركة سعد الدين للحلويات في دعم الشباب في العربات المتنقلة.



وفي نهاية اللقاء اطلع رئيس مجلس إدارة حلويات سعد الدين، المهندس علي سعد الدين، على بعض المشاريع الصغيرة التي يدعمها مركز المبادرات الاجتماعية لعبدالله الفهد العجلان وإخوانه، مبديًا إعجابه بروادها من الشباب والأسر المنتجة.

