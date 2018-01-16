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رئيس ديوان المظالم يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا الثاني

لمتابعة تطبيق الخطة الاستراتيجية

ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم بمقر الديوان الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم ١٤٣٧ــ ١٤٤٢هــ (٢٠٢٠) بحضور أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تطبيق الخطة الاستراتيجية وفق ما أُعد لها من خطط؛ كما تمت مناقشة عدد من المحاور شملت دراسة الوضع الحالي لتطبيق الخطة الاستراتيجية ومقارنته بأوزان المبادرات والإجراءات وقياس الإنجاز في تنفيذ الخطة ووضع الإدارات المسؤولة عن مختلف المبادرات، كما اطلع على التقرير الدوري المعد بهذا الخصوص، وقد أصدرت على ضوئه عددا من التوصيات.

وكان رئيس الديوان قد أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة إشرافية عليا لاستراتيجية الديوان برئاسته وعضوية عدد من قيادات الديوان على أن تتولى هذه اللجنة رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الديوان ١٤٣٧ــ ١٤٤٢هــ (٢٠٢٠) ومتابعتها وتقويمها.

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رئيس ديوان المظالم يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا الثاني
سبق

ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم بمقر الديوان الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم ١٤٣٧ــ ١٤٤٢هــ (٢٠٢٠) بحضور أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تطبيق الخطة الاستراتيجية وفق ما أُعد لها من خطط؛ كما تمت مناقشة عدد من المحاور شملت دراسة الوضع الحالي لتطبيق الخطة الاستراتيجية ومقارنته بأوزان المبادرات والإجراءات وقياس الإنجاز في تنفيذ الخطة ووضع الإدارات المسؤولة عن مختلف المبادرات، كما اطلع على التقرير الدوري المعد بهذا الخصوص، وقد أصدرت على ضوئه عددا من التوصيات.

وكان رئيس الديوان قد أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة إشرافية عليا لاستراتيجية الديوان برئاسته وعضوية عدد من قيادات الديوان على أن تتولى هذه اللجنة رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الديوان ١٤٣٧ــ ١٤٤٢هــ (٢٠٢٠) ومتابعتها وتقويمها.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
04:41 PM
لمتابعة تطبيق الخطة الاستراتيجية

رئيس ديوان المظالم يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم بمقر الديوان الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم ١٤٣٧ــ ١٤٤٢هــ (٢٠٢٠) بحضور أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تطبيق الخطة الاستراتيجية وفق ما أُعد لها من خطط؛ كما تمت مناقشة عدد من المحاور شملت دراسة الوضع الحالي لتطبيق الخطة الاستراتيجية ومقارنته بأوزان المبادرات والإجراءات وقياس الإنجاز في تنفيذ الخطة ووضع الإدارات المسؤولة عن مختلف المبادرات، كما اطلع على التقرير الدوري المعد بهذا الخصوص، وقد أصدرت على ضوئه عددا من التوصيات.

وكان رئيس الديوان قد أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة إشرافية عليا لاستراتيجية الديوان برئاسته وعضوية عدد من قيادات الديوان على أن تتولى هذه اللجنة رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الديوان ١٤٣٧ــ ١٤٤٢هــ (٢٠٢٠) ومتابعتها وتقويمها.

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