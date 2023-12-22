رئيس رابطة أهل الحديث في اليمن: الحوثيون فجّروا عدداً من مساجدنا

خلال لقائه على رأس وفد بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة في الرياض

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالرياض اليوم، وفدًا من رابطة أهل الحديث باليمن.

وفي بداية الاستقبال، رحب "آل الشيخ", بوفد الرابطة وفي مقدمتهم رئيس الرابطة أبو الحسن مصطفى السليماني المأربي، مؤكدًا أهمية اللقاءات المتواصلة والمتعددة مع علماء اليمن ودعاته، وأهميتها لتجديد الصلة النوعية الخاصة بالعلماء، ومناقشة بعض الأمور المهمة في مستقبل العمل.

وجدد الوزير التأكيد على أن ما حصل في اليمن من تسلط إيران ومليشياتها، من الحوثي ومن شايعهم من قوات المخلوع كارثة عظمى على الدين والوطن والقيم والهوية والثقافة، ويجب أن يشعر اليمنيون بعامة قبل شعور من هم خارج اليمن، بهذه الكارثة، وأنه يجب التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة.

ورفع رئيس الرابطة أبو الحسن المأربي, شكره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد, كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وحكومة المملكة وشعبها المعطاء، الذي لا يعلم حجم عطائه ويده البيضاء في الأمة عامة، واليمن خاصة، إلا الله ثم من عافاه الله من غلظ حجاب البدعة والضلالة، أو الحقد والجهالة.

وقال "المأربي": "الرابطة كغيرها من مكونات الدعوة التربوية، تعمل في خدمة الدين من خلال التعاون مع شركائها في الأهداف والمناهج، ولذا كان لها دورها البارز في مد يد التعاون مع العاملين في الساحة الدعوية باليمن منذ وقت ليس بالقصير، على ضوء القواعد الشرعية والأصول الإجماعية، ولديها إنتاج علمي متعدد الجوانب والأساليب".

وأضاف: "لذا فقد بادرت الرابطة إلى إنجاح فكرة ميثاق العمل الدعوي بين علماء ودعاة اليمن، الذي تم التوقيع عليه مؤخراً في مدينة الرياض في الثامن عشر من شهر ذي القعدة الماضي 1437هـ. معرباً عن ثقته أن هذا الميثاق سيكون منجز خير لصالح اليمن وشعبها".

وأردف: "الرابطة لها جهودها ومشاركتها مع المكونات الأخرى في تحصيل العلم ، والدعوة إليه، والتربية على ضوئه في جميع المحافظات، وكذلك مشاركتها في الجبهات ضد الحوثيين وأعوانهم ومن شايعهم، وتشرفت كغيرها بتقديم الشهداء، والجرحى في عدة جبهات, كما أن علماءها تعرضوا للاعتقال في السجون، واحتلت بل فجرت عدة مساجد ومراكز دعوية لهم، وكل هذا لله ثم للحفاظ على الأرض والعرض والأمن والاستقرار".

وجاء هذا اللقاء في سياق لقاءات "آل الشيخ" المتواصلة مع علماء اليمن، حيث التقى مؤخراً عدداً من العلماء ورؤساء وأعضاء العديد من الجمعيات والهيئات العلمية والدعوية المهمة في اليمن، وشهدت تلك اللقاءات استعراض عدد من القضايا المهمة المتصلة بالشأن اليمني .