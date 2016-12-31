رئيس غرفة ينبع في ذكرى بيعة الملك: مجتمعنا لحمة واحدة وصف متماسك

أشاد بخطوات التطوير الشاملة التي تتضمنها برامج التنمية في مناطق المملكة

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع "مراد علي بن صغير العروي" بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-؛ أن مجلس إدارة الغرفة ومنسوبيها وقطاعات الأعمال بالمحافظة يؤكدون في هذه المناسبة المباركة على الولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين، ولعضده سمو ولي عهده الأمين "الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز"، ولسمو ولي ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز"، وللحكومة الرشيدة.



وأضاف: كما يؤكدون على المضي قدماً في بذل كافة الجهود وتجنيد الطاقات لتحقيق أبعاد وأهداف السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لرفاه المملكة ومواطنيها حتى أصبح المجتمع السعودي بفضل من الله لحمةً واحدة، وصفّاً متماسكاً، وبنياناً قوياً.



وأشاد "العروي" بالخطوات التطويرية الشاملة التي تتضمنها برامج التنمية في مناطق المملكة ورؤية 2030 في هذا العهد الزاهر، مشيراً إلى أن تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تجعلنا نتذكر من خلالها ما قدمه -حفظه الله- لدينه وشعبه ووطنه من عمل دؤوب لإرساء قواعد التقدم والازدهار على أسس ثابتة، جعلت من المملكة مثالاً في الثبات والاستقرار.



وأضاف "العروي": نهنئ شعبنا السعودي بهذه الذكرى المباركة وباستمرار عهد الرخاء والنماء الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعين الله أن يلبسه تاج الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن ينصر جنودنا ويوفق رجال أمننا، وأن تتكرر هذه المناسبة الوطنية والوطن وقيادة الوطن وأبناء الوطن جميعاً يتمتعون بالخير والعزة والأمن والأمان.