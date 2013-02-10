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رئيس غرفة ينبع يُشيد بمبادرة "فزعة شباب حارتنا"

كرم أعضاء الفريق التطوعي

أشاد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع، مراد بن علي العروي، بالعمل التطوعي الذي قام به الشباب بخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم، بواسطة الكراسي المتحركة.

وقال "العروي": إن هذا ليس بمستغرب على أبناء ينبع، مبدياً سعادته بذلك العمل الخيري التطوعي، متمنياً للجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بعد أن كرم رئيس غرفة ينبع أعضاء الفريق التطوعي المشاركين في مبادرة "فزعة شباب حارتنا" لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم بواسطة الكراسي المتحركة في المنطقة التاريخية بينبع، بحضور نائب الرئيس عبدالله الجهني، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة نصار الوافي، ورئيس فريق أطواق التطوعي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، خالد بري.

وعبر رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، نصار الوافي، عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لرئيس الغرفة وأعضائها، على ما تجده لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة من دعم كبير ومستمر وخاصة الشباب.

وأوضح "الوافي": أن التكريم يعد محفزًا ومشجعًا لمثل هؤلاء الشباب في تقديم الجهد وبذل المزيد في العمل التطوعي، وكل ما يخدم الجانب الإنساني والخيري، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الغرفة التي وصفها بالنيرة ستكون نبراساً لهم في عملهم لخدمة دينهم ووطنهم.

جدير بالذكر، أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان أشاد بمبادرة "فزعة شباب حارتنا" في المنطقة التاريخية بينبع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم بواسطة الكراسي المتحركة خلال تدشينه مؤخرًا مهرجان المنطقة التاريخية بينبع.

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رئيس غرفة ينبع يُشيد بمبادرة "فزعة شباب حارتنا"
سبق

أشاد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع، مراد بن علي العروي، بالعمل التطوعي الذي قام به الشباب بخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم، بواسطة الكراسي المتحركة.

وقال "العروي": إن هذا ليس بمستغرب على أبناء ينبع، مبدياً سعادته بذلك العمل الخيري التطوعي، متمنياً للجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بعد أن كرم رئيس غرفة ينبع أعضاء الفريق التطوعي المشاركين في مبادرة "فزعة شباب حارتنا" لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم بواسطة الكراسي المتحركة في المنطقة التاريخية بينبع، بحضور نائب الرئيس عبدالله الجهني، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة نصار الوافي، ورئيس فريق أطواق التطوعي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، خالد بري.

وعبر رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، نصار الوافي، عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لرئيس الغرفة وأعضائها، على ما تجده لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة من دعم كبير ومستمر وخاصة الشباب.

وأوضح "الوافي": أن التكريم يعد محفزًا ومشجعًا لمثل هؤلاء الشباب في تقديم الجهد وبذل المزيد في العمل التطوعي، وكل ما يخدم الجانب الإنساني والخيري، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الغرفة التي وصفها بالنيرة ستكون نبراساً لهم في عملهم لخدمة دينهم ووطنهم.

جدير بالذكر، أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان أشاد بمبادرة "فزعة شباب حارتنا" في المنطقة التاريخية بينبع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم بواسطة الكراسي المتحركة خلال تدشينه مؤخرًا مهرجان المنطقة التاريخية بينبع.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
05:46 PM
كرم أعضاء الفريق التطوعي

رئيس غرفة ينبع يُشيد بمبادرة "فزعة شباب حارتنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أشاد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع، مراد بن علي العروي، بالعمل التطوعي الذي قام به الشباب بخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم، بواسطة الكراسي المتحركة.

وقال "العروي": إن هذا ليس بمستغرب على أبناء ينبع، مبدياً سعادته بذلك العمل الخيري التطوعي، متمنياً للجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بعد أن كرم رئيس غرفة ينبع أعضاء الفريق التطوعي المشاركين في مبادرة "فزعة شباب حارتنا" لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم بواسطة الكراسي المتحركة في المنطقة التاريخية بينبع، بحضور نائب الرئيس عبدالله الجهني، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة نصار الوافي، ورئيس فريق أطواق التطوعي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، خالد بري.

وعبر رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، نصار الوافي، عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لرئيس الغرفة وأعضائها، على ما تجده لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة من دعم كبير ومستمر وخاصة الشباب.

وأوضح "الوافي": أن التكريم يعد محفزًا ومشجعًا لمثل هؤلاء الشباب في تقديم الجهد وبذل المزيد في العمل التطوعي، وكل ما يخدم الجانب الإنساني والخيري، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الغرفة التي وصفها بالنيرة ستكون نبراساً لهم في عملهم لخدمة دينهم ووطنهم.

جدير بالذكر، أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان أشاد بمبادرة "فزعة شباب حارتنا" في المنطقة التاريخية بينبع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم بواسطة الكراسي المتحركة خلال تدشينه مؤخرًا مهرجان المنطقة التاريخية بينبع.

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