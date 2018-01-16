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رئيس مجلس الشيوخ الكندي يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

أثنى على ما قدمه المركز من أعمال خلال الفترة الماضية

 قام رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري, والوفد المرافق له اليوم بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وقيادات المركز, وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري.


وفي بداية الزيارة اطلع المسؤول الكندي على البرامج التنفيذية التي يقدمها المركز للمنكوبين في العالم، حيث بلغ عدد المشروعات 172 مشروعًا بمبلغ 680,674,206 دولارات أمريكية، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 98 شريكًا, بالإضافة إلى البرامج الجاري تنفيذها حالياً بعدد من الدول في أربع قارات.


وتناول الجانبان عدداً من الموضوعات التي تهتم بالجوانب الإنسانية والإغاثية, وشدّدا على التواصل المثمر خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها معالي الدكتور عبدالله الربيعة ووفد المركز للبرلمان الكندي مؤخراً .


كما قام المسؤول الكندي والوفد المرافق له بجولة في أرجاء المركز اطلع خلالها على أقسامه، بالإضافة إلى مقار منظمات الأمم المتحدة ومكتب تنسيق مساعدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن والمركز الإعلامي .


وقد أثنى رئيس مجلس الشيوخ الكندي على ما قدمه المركز من أعمال خلال الفترة الماضية, معبراً في الوقت ذاته عن سعادته بزيارته للمملكة ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وقال: نحن شركاء للمملكة منذ القدم, والتعاون بين المملكة وكندا كبير, وعلاقتنا قوية في شتى المجالات ونتطلع للتعاون في المجالات الإغاثية والإنسانية, والناس فخورون بما يقدمه المركز التي يجب إبرازها على المستوى الدولي.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس مجلس الشيوخ الكندي يزور مركز الملك سلمان للإغاثة
سبق

 قام رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري, والوفد المرافق له اليوم بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وقيادات المركز, وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري.


وفي بداية الزيارة اطلع المسؤول الكندي على البرامج التنفيذية التي يقدمها المركز للمنكوبين في العالم، حيث بلغ عدد المشروعات 172 مشروعًا بمبلغ 680,674,206 دولارات أمريكية، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 98 شريكًا, بالإضافة إلى البرامج الجاري تنفيذها حالياً بعدد من الدول في أربع قارات.


وتناول الجانبان عدداً من الموضوعات التي تهتم بالجوانب الإنسانية والإغاثية, وشدّدا على التواصل المثمر خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها معالي الدكتور عبدالله الربيعة ووفد المركز للبرلمان الكندي مؤخراً .


كما قام المسؤول الكندي والوفد المرافق له بجولة في أرجاء المركز اطلع خلالها على أقسامه، بالإضافة إلى مقار منظمات الأمم المتحدة ومكتب تنسيق مساعدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن والمركز الإعلامي .


وقد أثنى رئيس مجلس الشيوخ الكندي على ما قدمه المركز من أعمال خلال الفترة الماضية, معبراً في الوقت ذاته عن سعادته بزيارته للمملكة ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وقال: نحن شركاء للمملكة منذ القدم, والتعاون بين المملكة وكندا كبير, وعلاقتنا قوية في شتى المجالات ونتطلع للتعاون في المجالات الإغاثية والإنسانية, والناس فخورون بما يقدمه المركز التي يجب إبرازها على المستوى الدولي.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:23 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:46 AM
أثنى على ما قدمه المركز من أعمال خلال الفترة الماضية

رئيس مجلس الشيوخ الكندي يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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 قام رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري, والوفد المرافق له اليوم بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وقيادات المركز, وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري.


وفي بداية الزيارة اطلع المسؤول الكندي على البرامج التنفيذية التي يقدمها المركز للمنكوبين في العالم، حيث بلغ عدد المشروعات 172 مشروعًا بمبلغ 680,674,206 دولارات أمريكية، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 98 شريكًا, بالإضافة إلى البرامج الجاري تنفيذها حالياً بعدد من الدول في أربع قارات.


وتناول الجانبان عدداً من الموضوعات التي تهتم بالجوانب الإنسانية والإغاثية, وشدّدا على التواصل المثمر خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها معالي الدكتور عبدالله الربيعة ووفد المركز للبرلمان الكندي مؤخراً .


كما قام المسؤول الكندي والوفد المرافق له بجولة في أرجاء المركز اطلع خلالها على أقسامه، بالإضافة إلى مقار منظمات الأمم المتحدة ومكتب تنسيق مساعدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن والمركز الإعلامي .


وقد أثنى رئيس مجلس الشيوخ الكندي على ما قدمه المركز من أعمال خلال الفترة الماضية, معبراً في الوقت ذاته عن سعادته بزيارته للمملكة ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وقال: نحن شركاء للمملكة منذ القدم, والتعاون بين المملكة وكندا كبير, وعلاقتنا قوية في شتى المجالات ونتطلع للتعاون في المجالات الإغاثية والإنسانية, والناس فخورون بما يقدمه المركز التي يجب إبرازها على المستوى الدولي.
 

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