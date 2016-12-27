النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس نادي الهلال للجنة الحكام: "وانت رايح كثر الفضايح"

عقب خسارة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد

هاجم رئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، التحكيم بعد خسارة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد أمس بقوله: "وانت رايح كثر الفضايح"، في إشارة إلى لجنة الحكام، موضحًا أن حكم المباراة تلفظ بألفاظ يترفع عن ذكرها.
 
وقال لـ"برنامج أكشن يا دوري" إن حكم المباراة تركي الخضير كان مستفزًا، ويتعامل بحسب تاريخه. لافتًا إلى أن اللاعبين يشتكون من أسلوبه وكلماته التي لا يقولها حتى مراهق.
 
وألقى نواف بن سعد جزءًا من مسؤولية الخسارة على فريقه، موضحًا أنه لو قدم نصف مستواه لن يخسر، وقال: إن الضغط الذي أتى من الإعلام عن فوز الهلال مع الحكم المحلي استمر. وأكد أن الإعلام الهلالي لم يؤدِّ واجبه، وبيَّن أنه "كان يجب أن يكون هناك استثناء؛ لنتمكن من طلب حكام أجانب لهذه المباراة".
 
وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، كان أبرزها إلغاء ركلة جزاء لنادي النصر بعد احتسابها.
 
وكانت المباراة قد انتهت بفوز نادي النصر على غريمه التقليدي نادي الهلال 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في نصف النهائي على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس نادي الهلال للجنة الحكام: "وانت رايح كثر الفضايح"
سبق

هاجم رئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، التحكيم بعد خسارة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد أمس بقوله: "وانت رايح كثر الفضايح"، في إشارة إلى لجنة الحكام، موضحًا أن حكم المباراة تلفظ بألفاظ يترفع عن ذكرها.
 
وقال لـ"برنامج أكشن يا دوري" إن حكم المباراة تركي الخضير كان مستفزًا، ويتعامل بحسب تاريخه. لافتًا إلى أن اللاعبين يشتكون من أسلوبه وكلماته التي لا يقولها حتى مراهق.
 
وألقى نواف بن سعد جزءًا من مسؤولية الخسارة على فريقه، موضحًا أنه لو قدم نصف مستواه لن يخسر، وقال: إن الضغط الذي أتى من الإعلام عن فوز الهلال مع الحكم المحلي استمر. وأكد أن الإعلام الهلالي لم يؤدِّ واجبه، وبيَّن أنه "كان يجب أن يكون هناك استثناء؛ لنتمكن من طلب حكام أجانب لهذه المباراة".
 
وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، كان أبرزها إلغاء ركلة جزاء لنادي النصر بعد احتسابها.
 
وكانت المباراة قد انتهت بفوز نادي النصر على غريمه التقليدي نادي الهلال 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في نصف النهائي على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. 
 

27 ديسمبر 2016 - 28 ربيع الأول 1438
01:03 AM
عقب خسارة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد

رئيس نادي الهلال للجنة الحكام: "وانت رايح كثر الفضايح"

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
57
38,572

هاجم رئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، التحكيم بعد خسارة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد أمس بقوله: "وانت رايح كثر الفضايح"، في إشارة إلى لجنة الحكام، موضحًا أن حكم المباراة تلفظ بألفاظ يترفع عن ذكرها.
 
وقال لـ"برنامج أكشن يا دوري" إن حكم المباراة تركي الخضير كان مستفزًا، ويتعامل بحسب تاريخه. لافتًا إلى أن اللاعبين يشتكون من أسلوبه وكلماته التي لا يقولها حتى مراهق.
 
وألقى نواف بن سعد جزءًا من مسؤولية الخسارة على فريقه، موضحًا أنه لو قدم نصف مستواه لن يخسر، وقال: إن الضغط الذي أتى من الإعلام عن فوز الهلال مع الحكم المحلي استمر. وأكد أن الإعلام الهلالي لم يؤدِّ واجبه، وبيَّن أنه "كان يجب أن يكون هناك استثناء؛ لنتمكن من طلب حكام أجانب لهذه المباراة".
 
وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، كان أبرزها إلغاء ركلة جزاء لنادي النصر بعد احتسابها.
 
وكانت المباراة قد انتهت بفوز نادي النصر على غريمه التقليدي نادي الهلال 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في نصف النهائي على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. 
 

شارك برأيك
17
35

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,405
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,149
1200

1200

17 ديسمبر
5,851
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,109

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة