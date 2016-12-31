رئيس هيئة الإحصاء: "منتجون4" يقدم الدعم الكامل للمستثمرات من المنزل

تنظمه غرفة الرياض بشراكة إعلامية مع "سبق"

أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أن الهيئة ستعمل على مسح إحصائي متكامل للأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة لمعرفة حجم الإستثمار من المنزل، بهدف رفع مستوى مثل هذا النوع من الإستثمار.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء خلال زيارته لمعرض المستثمرات من المنزل "منتجون4" اليوم السبت، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بشراكة اعلامية مع "سبق" أن هناك تطور كبير في معرض "منتجون" من الناحية التسويقية ونوعية المنتجات المعروضة.

وقال الدكتور التخيفي: سعيد بتواجدي في مثل هذا المحفل وأشكر غرفة الرياض على إقامة مثل هذا المعرض الذي يبرز طاقات سعودية شابة في مختلف التخصصات سواء من الناحية الإنتاجية أو التسويقية، كما أن هناك استثمار في مجال التقنية الذي من الممكن أن يساهم في تطوير المعرض بشكل كبير.

وأضاف: في الهيئة العامة للإحصاء نقوم بعمل إحصائي جديد يستهدف الأسر المنتجة بهدف رفع مستوى الاستثمار من المنزل وإيجاد وسائل تدعم هذه المشاريع الناشئة والتي يقف خلفها طاقات شبابية هائلة تحتاج منا الدعم.

وأكمل: ولله الحمد هناك عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهدفها الأساسي نقل الطاقات الشابة من الاستثمار من المنزل إلى تواجده في سوق العمل وتحقيق طموحات أبناء الوطن ممن لديهم مشاريع تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الداخلي.

وقدم الدكتور التخيفي شكره لغرفة الرياض وجميع القائمين على معرض المستثمرات من المنزل "منتجون4"، مؤكداً متابعته لتطورات المعرض منذ النسخة الأولى على كافة المستويات التنظيمية والتسويقية والإعلامية.

يذكر أن معرض المستثمرات من المنزل "منتجون" بنسخته الرابعة، والذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع شركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 600 أسرة.