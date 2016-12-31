رئيس هيئة الرياضة والأندية لعزت: نتمنى لكم التوفيق للارتقاء برياضتنا

انهالت التهاني على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونائبه ياسر المسحل، وأعضاء مجلس إدارتهما الجديد، الذين تم انتخابهم مساء اليوم في عملية الاقتراع التي جرت أحداثها في مركز الملك فهد الثقافي.

عبدالله بن مساعد:

يطيب لي أن أهنئ أخي عادل عزت بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. كل التوفيق له ولمجلس إدارته في المرحلة المقبلة بإذن الله.

شكرًا لإخواني المترشحين (سلمان المالك وخالد المعمر ونجيب أبو عظمة) على ما قدموه من برامج متميزة وعمل كبير.. ودعواتي لهم بالتوفيق.

الكل قدم برامج متميزة، وعملاً رائعًا وخططًا طموحة؛ لذا التزمت اللجنة الأولمبية الحياد.

شكرًا لأخي أحمد عيد ومجلس إدارته على جهودهم وعملهم في المرحلة الماضية. وفق الله الجميع.

الهلال:

هنأ مجلس إدارة النادي عادل عزت على تنصيبه رئيسًا لاتحاد القدم، وتمنى له ولأعضاء مجلس إدارته التوفيق للارتقاء بكرة القدم، وتوفير عوامل النجاح للمنتخبات والأندية السعودية.

الاتحاد:

‏يسرُّ مجلس إدارة النادي أن يهنئ الرئيس الجديد وأعضاء إدارته الفائزين متمنيًا له ولجميع أعضاء الاتحاد ومنظومة اللعبة التوفيق والنجاح.

‏كما يقدم الشكر لأحمد عيد الحربي رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مجلس إدارته، ويتمنى لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم القادمة بإذن الله.

الاتفاق:

يتقدم رئيس نادي الاتفاق بالتهنئة لعادل عزت وأعضاء مجلس إدارته بمناسبة فوزهم بثقة الجمعية العمومية، وتنصيبهم في مجلس الاتحاد المقبل.

النصر:

‏نبارك لعادل عزت فوزه بمنصب رئيس الاتحاد السعودي ‏متمنين له ولأعضاء مجلس الإدارة التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء للكرة السعودية.

الأهلي:

هنأ مجلس إدارة النادي عادل عزت على تنصيبه رئيسًا لاتحاد القدم، ونتمنى له ولأعضاء مجلس إدارته التوفيق للارتقاء بكرة القدم، وتوفير عوامل النجاح للمنتخبات والأندية السعودية.



الشباب:

نبارك لعادل عزت فوزه بمنصب رئيس الاتحاد السعودي.