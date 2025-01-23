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رئيس وفد الحج المصري يثمن خدمات المملكة لضيوف الرحمن

خلال لقائه وزير الحجّ والعُمرة لبحث ترتيبات الموسم المقبل

ثمّن مساعد وزير الداخلية رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية، "اللواء سمير عبد المجيد حسن"، الخدمات الكبيرة التي تقدمها  حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

 

ونوه إلى المشروعات الكبرى التي نفذتها حكومة المملكة في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، مشيدًا بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام، كما نوه رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية إلى مستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، وبالبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

 

وأشاد "اللواء سمير عبدالمجيد" بالتعاون الجاري مع كافة القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العامّ.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعُمرة "الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن"، في مكتبه بجدة، بتاريخ 24 /4 /1438هـ بمساعد وزير الداخلية نائب قطاع الشؤون الإدارية رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية "اللواء سمير عبد المجيد حسن عبد المجيد"، والوفد المرافق.

 

يأتي ذلك وفقاً للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك في إطار الخطط التشغيلية لوزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيِّة والإسلاميِّة ودول الأقليات الإسلاميّة؛ لمناقشة تنظيم حجاجهم القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها، والنقابة العامّة للسيارات، وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة، لإنجاح موسم حج هذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وفد الحج المصري يثمن خدمات المملكة لضيوف الرحمن
سبق

ثمّن مساعد وزير الداخلية رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية، "اللواء سمير عبد المجيد حسن"، الخدمات الكبيرة التي تقدمها  حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

 

ونوه إلى المشروعات الكبرى التي نفذتها حكومة المملكة في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، مشيدًا بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام، كما نوه رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية إلى مستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، وبالبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

 

وأشاد "اللواء سمير عبدالمجيد" بالتعاون الجاري مع كافة القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العامّ.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعُمرة "الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن"، في مكتبه بجدة، بتاريخ 24 /4 /1438هـ بمساعد وزير الداخلية نائب قطاع الشؤون الإدارية رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية "اللواء سمير عبد المجيد حسن عبد المجيد"، والوفد المرافق.

 

يأتي ذلك وفقاً للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك في إطار الخطط التشغيلية لوزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيِّة والإسلاميِّة ودول الأقليات الإسلاميّة؛ لمناقشة تنظيم حجاجهم القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها، والنقابة العامّة للسيارات، وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة، لإنجاح موسم حج هذا العام.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
07:32 PM
خلال لقائه وزير الحجّ والعُمرة لبحث ترتيبات الموسم المقبل

رئيس وفد الحج المصري يثمن خدمات المملكة لضيوف الرحمن

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حاتم العميري - مكة المكرمة
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3,209

ثمّن مساعد وزير الداخلية رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية، "اللواء سمير عبد المجيد حسن"، الخدمات الكبيرة التي تقدمها  حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

 

ونوه إلى المشروعات الكبرى التي نفذتها حكومة المملكة في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، مشيدًا بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام، كما نوه رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية إلى مستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، وبالبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

 

وأشاد "اللواء سمير عبدالمجيد" بالتعاون الجاري مع كافة القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العامّ.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعُمرة "الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن"، في مكتبه بجدة، بتاريخ 24 /4 /1438هـ بمساعد وزير الداخلية نائب قطاع الشؤون الإدارية رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية "اللواء سمير عبد المجيد حسن عبد المجيد"، والوفد المرافق.

 

يأتي ذلك وفقاً للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك في إطار الخطط التشغيلية لوزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيِّة والإسلاميِّة ودول الأقليات الإسلاميّة؛ لمناقشة تنظيم حجاجهم القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها، والنقابة العامّة للسيارات، وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة، لإنجاح موسم حج هذا العام.

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