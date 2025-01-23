رابطة العالم الإسلامي تشارك في مؤتمر "الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي" في باكستان

"العيسى": الخطاب الوسطي يعيش مخاض النظرية وتحدي المبادرة

يشارك أمين عام رابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، غداً الأحد، في المؤتمر الدولي: (الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي) بباكستان.

المؤتمر يرعاه رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ممنون حسين، وتنظمه جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان في الفترة من (24-25/ربيع الآخر/ 1438هـ الموافق 22-23/يناير/2017م) في إسلام أباد.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في تصريح صحافي بهذه المناسبة:" إن رابطة العالم الإسلامي تهدف من خلال هذه المشاركة إلى دعم رؤيتها الجديدة الرامية إلى تعزيز مفاهيم وسطية الإسلام، ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء، والتأكيد على دور العلماء في ترسيخ تلك القيم المترسخة في وعي الاعتدال الإسلامي، ومحاربة الغلو والتطرف، كنتيجة حتمية لتسلل أسبابه وبروز أدواته في ظل غياب الحضور الأهم بالقدر اللازم والمؤثر عالمياً في بُعده العلمائي والدعوي والفكري".

وأضاف أمين عام الرابطة: أن العلماء والدعاة والمفكرين في العالم الإسلامي بحاجة لتكثيف جهودهم لمواجهة دعوات التطرف والإرهاب، التي تنشر سمومها بين شبابنا، مستغلة التقصير في بيان الموقف الشرعي من بعض القضايا الجدلية التي وظفها التطرّف لخدمة أهدافه بعدما حقق انتصارات في الترويج لمغالطاته وأوهامه.

وبين أن رابطة العالم الإسلامي تضع دعم التسامح والتعايش والإيمان الحقيقي بمسلمة السنة الإلهية في الاختلاف والتنوع والتعددية في مقدمة أولوياتها؛ إدراكاً منها بحتمية الوعي بها وواجب الرابطة حيال ترسيخها وهو ما قضت به نصوص الشريعة، لافتاً النظر إلى أن الشباب المسلم يواجه حرباً فكرية شرسة تستهدف قيمه الأصيلة ومبادئه الراسخة وفطرته السوية.

واعتبر "د.العيسى" أن مؤتمر "الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي" هو إحدى المبادرات المهمة والمقدرة نحو المزيد من اللقاءات المماثلة بين العلماء والمفكرين، الذين عليهم واجب نشر الخطاب الوسطي والمنفتح على الجميع بين الشباب لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة والدعوات المشبوهة.