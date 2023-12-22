"راكان" راسم صور الملوك يروي قصته: هكذا تحولت إعاقتي لفن وجوائز

قال: هدفي أن أصل برسمتي الخاصة بالملك سلمان له وأتشرف بالسلام عليه

(تصوير: مشعل الزهراني): حقق "راكان"، الشاب البالغ من العمر 25 عاماً والذي يعاني من إعاقة وضمور عضلي، العديد من الإنجازات وحصد جوائز لا حصر لها في موهبة الرسم والتصميم والطباعة.

وتزوج "راكان" من امرأة تكنّ له كل الحب حيث تحدت الصعاب وتجاوزت العراقيل من أجله .

وزارت "سبق" "راكان" في منزله حيث قال: "ولدت عام 1992م في محافظة جدة وكانت أولى انطلاقاتي في مدرستي الابتدائية من خلال حصة الرسم الفنية حيث كنت أرسم كالطلاب فكانت المعلمة تشاهد رسوماتي ولاحظت أنني مميز في العمل فقالت أنت لديك موهبة فحاول تركز على رسوماتك لا تتركها مهما حصل وإذا كبرت ستصبح شيئاً كبيراً".

وأضاف: "كنت أرجع إلى البيت وأشاهد أفلام الرسوم المتحركة مثل أفلام كونن وغيرها، فكنت أعمل إيقاف للصورة عن طريق جهاز التحكم عن بعد وأقوم برسم نفس الصورة على الورقة حتى أصبحت متمرسا".

وأردف: "شاء الله أن تسوء حالتي عندما وصلت لمرحلة خامس ابتدائي لأن العمود الفقري لدي كان منحنيا فكنت أتعب من الجلوس حيث كنت أذهب كل يوم للدراسة سبع ساعات متواصلة".

وتابع: "ذهبنا للطبيب بعد ذلك وقال إما أن تكمل انتظاما أو تجلس في البيت انتسابا لا تجلس فاضي، فقررت الجلوس في المنزل وتركت الملف في المدرسة، مرت السنين وقليلا فقليلا تعلمت الكمبيوتر في المنزل عن طريق دروس يوتيوب وكنت أرسم وأصمم وأنشر أعمالي على السوشيال ميديا".

وتحدث "راكان" عن أبرز العقبات التي واجهته وقال: "تعرضت للكثير من الانتقادات في بداياتي، وكان كل من حولي يقول من الصعب أن تكمل المهمة وتحقق نجاحات بالرسم، ورغم كل ذلك تمكنت من تحقيق المستحيل بتوفيق الله ثم بطموحي وإصراري".

وعن أبرز رسوماته وإنجازاته قال: "شاركت في الكثير من الفعاليات والمحاضرات، ورسمت العديد من الشخصيات أبرزها صورة الملك عبدالعزيز وتم طلبها في ألمانيا لعرضها في أحد المعارض هناك، وصورة الملك فهد التي اشتراها ابنه الأمير تركي، وصورة الملك عبدالله التي اشتراها أحد الأمراء وصورة الملك سلمان، وصورة الأمير محمد بن سلمان، وصورة الأمير سعد بن عبدالله التي اشتراها هو شخصيا، وصورة للأميرة موزة، وأحمد الشقيري".

وأضاف: "أخطط لإقامة معارض في بارس وقطر بإذن الله، وأتمنى التوفيق من الله لكن عندي هدف هو أن أصل برسمتي الخاصة بالملك سلمان له شخصيًا وأتشرف بالسلام عليه".

وتحدث "راكان" عن قصة زواجه بقوله: "زواجي كان مثل أي زواج، زوجتي سوية لا توجد لديها إعاقه ولله الحمد، وهي صديقة لأختي وأختي من ذوات الاحتياجات الخاصة، وقالت لي أختي إن البنت طيبة فلماذا لا تتقدم لها فأبديت موافقتي وقامت أختي بمراسلتها وأخذت موافقتها ثم كلمت والدها فتمت الموافقة بكل يسر".

وتطرق الشاب إلى تكريمه قائلاً: "تم تكريمي من قبل العديد من الشخصيات لعل أبرزها الإعلامي تركي الدخيل ومحمد العليان مدير عام التنمية الاجتماعية وأمين محافظة جدة المهندس هاني أبوراس".

من ناحيتها، قالت زوجة "راكان" لـ"سبق" إنها واجهت صعوبات في الموافقة على الزواج من راكان فكانت الصعوبة تكمن في إقناع الأهل، وبعد توفيق من الله حصل النصيب.

وعن طبيعة حياتها مع "راكان"، قالت: "حياة مستقرة وجميلة وهذا بفضل الله ، ونعيش حياة كأي حياة طبيعية يعيشها كل إنسان، ومليئة بالرضى عن نفسي وعنه".