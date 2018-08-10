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ربط أعمال المقاولين "إلكترونيًّا" لضمان جودة الخدمات

أكد مدير عام تنسيق المشروعات "عبدالله بن محمد الجوني"، اهتمام الأمانة بتحسين مستوى الخدمات البلدية بالمنطقة؛ نظرًا لاتساع نطاق الأعمال الفنية.

وقال: لما لها من دور كبير في العمل البلدي من خلال تطوير أساليب العمل لضمان جودة المخرجات؛ تم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ربطُ جميع الإدارات المختصة ببرنامج الرخص بالأمانة.

وبين "الجوني" أن إدارة المشروعات قامت بالعمل وفق آلية إلكترونية منظمة لمتابعة أعمال المقاولين، بغرض ضمان جودة إيصال الخدمات للإدارات الحكومية والمنازل في أحياء مدينة أبها.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال الربط الإلكتروني مع المقاولين، مثل إصدار التراخيص، بشرط استيفاء الطلبات الضرورية.

وقال: إن جميع أعمال الإدارة حاليًا تتم إلكترونيًّا، وذلك باستخدام برنامج الــGIS؛ لتنزيل المواقع المراد العمل بها، بالإضافة إلى معرفة مسار المشاريع والخدمات الأرضية الأخرى.

وأضاف أنه مؤخرًا منح أكثر من 115 من المقاولين اسم مستخدم خاص بهم، كما صدر ما يقارب 600 ترخيص.

وأضاف أن إدارة تنسيق المشروعات بأمانة عسير لديها فريق متكامل من الكوادر الفنية والفرق المتخصصة للمراقبة، ومتابعة أعمال الحفر والردم من قبل المقاولين، إضافةً إلى التأكد من تطبيق المقاولين لوسائل السلامة خلال عملهم بالمشروعات.

ونوه إلى أنه تم إغلاق ما يقارب الـ60 بلاغًا، والذي ورد عن طريق رقم عمليات الأمانة الموحد "940"، فيما قامت الإدارة بأكثر من "450" جولة مجدولة وغير مجدولة؛ حرصًا على متابعة أعمال المقاولين، سواء كانت أعمال حفر عادية أم طارئة خلال الفترة من تاريخ 1 /7 /1438هـ إلى تاريخ 30 /10 /1438هـ.

واختتم حديثه قائلًا: إنه لن يتم منح أي مقاول إخلاء طرف إلا بعد التأكد من أنه تمت إعادة الوضع كما كان عليه، وفقًا للمواصفات والأصول الفنية المتبعة، وبعد تأكد الأمانة من أداء المقاول أعمالَه بأساليب منهجية دقيقة وبعيدة كل البعد عن الاجتهادات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ربط أعمال المقاولين "إلكترونيًّا" لضمان جودة الخدمات
سبق

أكد مدير عام تنسيق المشروعات "عبدالله بن محمد الجوني"، اهتمام الأمانة بتحسين مستوى الخدمات البلدية بالمنطقة؛ نظرًا لاتساع نطاق الأعمال الفنية.

وقال: لما لها من دور كبير في العمل البلدي من خلال تطوير أساليب العمل لضمان جودة المخرجات؛ تم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ربطُ جميع الإدارات المختصة ببرنامج الرخص بالأمانة.

وبين "الجوني" أن إدارة المشروعات قامت بالعمل وفق آلية إلكترونية منظمة لمتابعة أعمال المقاولين، بغرض ضمان جودة إيصال الخدمات للإدارات الحكومية والمنازل في أحياء مدينة أبها.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال الربط الإلكتروني مع المقاولين، مثل إصدار التراخيص، بشرط استيفاء الطلبات الضرورية.

وقال: إن جميع أعمال الإدارة حاليًا تتم إلكترونيًّا، وذلك باستخدام برنامج الــGIS؛ لتنزيل المواقع المراد العمل بها، بالإضافة إلى معرفة مسار المشاريع والخدمات الأرضية الأخرى.

وأضاف أنه مؤخرًا منح أكثر من 115 من المقاولين اسم مستخدم خاص بهم، كما صدر ما يقارب 600 ترخيص.

وأضاف أن إدارة تنسيق المشروعات بأمانة عسير لديها فريق متكامل من الكوادر الفنية والفرق المتخصصة للمراقبة، ومتابعة أعمال الحفر والردم من قبل المقاولين، إضافةً إلى التأكد من تطبيق المقاولين لوسائل السلامة خلال عملهم بالمشروعات.

ونوه إلى أنه تم إغلاق ما يقارب الـ60 بلاغًا، والذي ورد عن طريق رقم عمليات الأمانة الموحد "940"، فيما قامت الإدارة بأكثر من "450" جولة مجدولة وغير مجدولة؛ حرصًا على متابعة أعمال المقاولين، سواء كانت أعمال حفر عادية أم طارئة خلال الفترة من تاريخ 1 /7 /1438هـ إلى تاريخ 30 /10 /1438هـ.

واختتم حديثه قائلًا: إنه لن يتم منح أي مقاول إخلاء طرف إلا بعد التأكد من أنه تمت إعادة الوضع كما كان عليه، وفقًا للمواصفات والأصول الفنية المتبعة، وبعد تأكد الأمانة من أداء المقاول أعمالَه بأساليب منهجية دقيقة وبعيدة كل البعد عن الاجتهادات.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
06:58 PM

ربط أعمال المقاولين "إلكترونيًّا" لضمان جودة الخدمات

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ظافر الشهري - عسير
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أكد مدير عام تنسيق المشروعات "عبدالله بن محمد الجوني"، اهتمام الأمانة بتحسين مستوى الخدمات البلدية بالمنطقة؛ نظرًا لاتساع نطاق الأعمال الفنية.

وقال: لما لها من دور كبير في العمل البلدي من خلال تطوير أساليب العمل لضمان جودة المخرجات؛ تم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ربطُ جميع الإدارات المختصة ببرنامج الرخص بالأمانة.

وبين "الجوني" أن إدارة المشروعات قامت بالعمل وفق آلية إلكترونية منظمة لمتابعة أعمال المقاولين، بغرض ضمان جودة إيصال الخدمات للإدارات الحكومية والمنازل في أحياء مدينة أبها.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال الربط الإلكتروني مع المقاولين، مثل إصدار التراخيص، بشرط استيفاء الطلبات الضرورية.

وقال: إن جميع أعمال الإدارة حاليًا تتم إلكترونيًّا، وذلك باستخدام برنامج الــGIS؛ لتنزيل المواقع المراد العمل بها، بالإضافة إلى معرفة مسار المشاريع والخدمات الأرضية الأخرى.

وأضاف أنه مؤخرًا منح أكثر من 115 من المقاولين اسم مستخدم خاص بهم، كما صدر ما يقارب 600 ترخيص.

وأضاف أن إدارة تنسيق المشروعات بأمانة عسير لديها فريق متكامل من الكوادر الفنية والفرق المتخصصة للمراقبة، ومتابعة أعمال الحفر والردم من قبل المقاولين، إضافةً إلى التأكد من تطبيق المقاولين لوسائل السلامة خلال عملهم بالمشروعات.

ونوه إلى أنه تم إغلاق ما يقارب الـ60 بلاغًا، والذي ورد عن طريق رقم عمليات الأمانة الموحد "940"، فيما قامت الإدارة بأكثر من "450" جولة مجدولة وغير مجدولة؛ حرصًا على متابعة أعمال المقاولين، سواء كانت أعمال حفر عادية أم طارئة خلال الفترة من تاريخ 1 /7 /1438هـ إلى تاريخ 30 /10 /1438هـ.

واختتم حديثه قائلًا: إنه لن يتم منح أي مقاول إخلاء طرف إلا بعد التأكد من أنه تمت إعادة الوضع كما كان عليه، وفقًا للمواصفات والأصول الفنية المتبعة، وبعد تأكد الأمانة من أداء المقاول أعمالَه بأساليب منهجية دقيقة وبعيدة كل البعد عن الاجتهادات.

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