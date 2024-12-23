رجال البحث والتحري يضبطون شخصًا يبيع أجهزة تكشف الرصد الآلي

مستغلاً مواقع التواصل الاجتماعي

تمكن رجال الأمن بإدارة مرور العاصمة المقدسة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص يمارس بيع أجهزة لكشف الرصد الآلي بحسب زعمه مستغلاً مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك.

وعلى إثر ذلك جرى إعداد كمين محكم بإشراف مدير المرور بالعاصمة المقدسة للقبض عليه متلبسًا ليتم ضبطه من رجال أمن البحث والتحري بمرور العاصمة المقدسة.

ومن جهة أخرى صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مرور العاصمة المقدسة تبلغ يوم الخميس الموافق 23 ربيع الأول 1438 عن وجود شخص يبيع أجهزة يدعي بأنها كاشفة (للرصد الآلي) حيث تمكن قسم البحث والتحري من ضبطه وعثر بحوزته على جهازين، تم التحفظ عليه وما ضبط بحوزته وتسليمه لمركز شرطة التنعيم، تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.