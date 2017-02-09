"رجل أمن" بقوة أمن المنشآت يرزق بمولود ويطلق عليه اسم "صقر"

نسبة للصقور السعودية التي تحلق على الحدود الجنوبية

رزق الملازم أول فهد صعفق الغفيلي العتيبي، من منسوبي قوات أمن المنشآت بالعاصمة الرياض، بمولود ذكر قرر تسميته "صقر".

وأكد الملازم أول العتيبي، أنه أطلق عليه هذا الاسم نسبة للصقور السعودية التي تحلق بالحدود الجنوبية، سائلاً الله أن يرزقه بره ويجعله من حفظة كتابه الكريم.

