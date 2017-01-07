رسمياً .. "العمل" تكشف تفاصيل "حساب المواطن" وتصدر الدليل الإرشادي للبرنامج

تأكيداً لما نشرته "سبق" قبل يومين .. التسجيل عبر منصّة إلكترونية تُطلق أول الشهر

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج "حساب المواطن"، الذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصّة إلكترونية موحدة.

يسعى البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

وبحسب آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج؛ هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم بالبرنامج بشكل آلي دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

ومن المقرر أن يكون التسجيل في برنامج "حساب المواطن" عبر منصّة إلكترونية، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير 2017م، علماً أنه سيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أيٍّ من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية؛ ليتعرّف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

يمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل الإرشادي في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني عبر الرابط التالي:

http://ow.ly/cUG7307M1QC

وكانت "سبق"، قد انفردت بنشر بعض التفاصيل، وأشارت إلى قرب إعلانها بشكلٍ رسمي قبل نحو يومين.