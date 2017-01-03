رسميًّا.. "السوق المالية" تمنح "سمة للتصنيف الائتماني" رخصة ممارسة النشاط

"المبارك": الوكالة ستقدم خدماتها وفقًا لأفضل المعايير العالمية انطلاقًا من المملكة

تسلّمت "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" خطابًا من هيئة السوق المالية يفيد ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني رسميًّا ، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015م كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، عبّر نبيل بن عبد الله المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة وكالة سمة للتصنيف الائتماني، عن سعادته بمنح الوكالة موافقة هيئة السوق المالية على البدء بمزاولة النشاط بعد أن أنهت الوكالة كافة المتطلبات وفقًا للائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من قبل الهيئة.

وأكد "المبارك" أنّ الوكالة بدأت فعليًّا تقديم خدماتها وفقًا لأفضل المعاييرالمتبعة عالميًّافي هذا الشأن،لاسيما أنّ المملكة بدأت خطواتها نحو تفعيل سوق أدوات الديّن في البلاد عبر إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إضافة إلى وجود منصة لتداول الصكوك والسندات.

وذكر أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني سترتكز في عملها على المصداقية والكفاءة العالية، بما يمكّنها من منافسة شركات التصنيف العالمية، متطرقًاإلى ما أصدرته الحكومة والشركات السعودية من إصدارات خاصة بالسندات والصكوك في السوقين المحلية والدولية خلال الفترة الماضية،مفيدًا أنّها لاقت إقبالًا يفوق التوقعات مما يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي؛ حيث كان آخرها طرح سندات حكومية غطيت بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار، وهي أكبر تغطية طرحت من الأسواق الناشئة.

وقال "المبارك": "وكالة سمة للتصنيف الائتماني تنطلق على أسس قوية بدعم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وهي الشركة الأم، إضافة إلى اعتمادها على المعرفة الراسخة حول بيئة السوق المحلية والأعمال في المملكة، والاقتصاد السعودي".

وأضاف: "وكالة سمة للتصنيف الائتماني قادرة بعون اللهعلى تقديم خدمات التصنيف الائتماني للمساهمة في الاستقرار المالي والشفافية في السوق السعودية".

وأردف: "الوكالة تهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقًا للمعايير الدولية، إضافةً إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات".

وتابع: "الوكالة ستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي".

جدير بالذكر أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني تعتبر أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.

ويعتبر توقيت انطلاق وكالة سمة لمزاولة الأعمال مهم جدًّا حيث إنّ المملكة أطلقت رؤية تستهدف تحقيق منجزات تنموية بحلول العام 2030م، ويندرج تحتها برنامج التحول الوطني 2020 وبرامجه التنموية، ومن ثمّ تبرز أهمية دور وكالات التصنيف الائتماني والتي تتماشى بتناغم تام مع هذهالرؤية.

واختتم "المبارك" تصريحه بتقديم شكره للجهات الإشرافية التي تدعم بكل شفافية صناعة التصنيف الائتماني الحديثة في السوق السعودية، كما تساعد في نشر ثقافة التصنيف الائتماني.