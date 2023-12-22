رسمياً .."المالية": إعلان ميزانية 2017 .. غداً
أعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.
وقالت الوزارة، قبل قليل: "غداً إن شاء الله سيتم إعلانميزانية 2017، نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة".
وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن الموعد المتوقع لإعلان الميزانية خلال الأيام الماضية.
رسمياً .."المالية": إعلان ميزانية 2017 .. غداً
عبدالله البرقاوي
سبق
2016-12-21
أعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.
وقالت الوزارة، قبل قليل: "غداً إن شاء الله سيتم إعلانميزانية 2017، نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة".
وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن الموعد المتوقع لإعلان الميزانية خلال الأيام الماضية.
21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
01:25 PM
رسمياً .."المالية": إعلان ميزانية 2017 .. غداً
أعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.
وقالت الوزارة، قبل قليل: "غداً إن شاء الله سيتم إعلانميزانية 2017، نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة".
وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن الموعد المتوقع لإعلان الميزانية خلال الأيام الماضية.