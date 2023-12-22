رسمياً .."المالية": إعلان ميزانية 2017 .. غداً

أعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة، قبل قليل: "‏غداً إن شاء الله سيتم إعلان‫ميزانية 2017، ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة".

وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن الموعد المتوقع لإعلان الميزانية خلال الأيام الماضية.