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رسمياً .."المالية": إعلان ميزانية 2017 .. غداً

أعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة، قبل قليل: "‏غداً إن شاء الله سيتم إعلان‫ميزانية 2017، ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة".

وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن الموعد المتوقع لإعلان الميزانية خلال الأيام الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسمياً .."المالية": إعلان ميزانية 2017 .. غداً
سبق

أعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة، قبل قليل: "‏غداً إن شاء الله سيتم إعلان‫ميزانية 2017، ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة".

وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن الموعد المتوقع لإعلان الميزانية خلال الأيام الماضية.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
01:25 PM

رسمياً .."المالية": إعلان ميزانية 2017 .. غداً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
34
36,503

أعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة، قبل قليل: "‏غداً إن شاء الله سيتم إعلان‫ميزانية 2017، ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة".

وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن الموعد المتوقع لإعلان الميزانية خلال الأيام الماضية.

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