رسميا .. بدء تفعيل التأمين الصحي بمستشفى الدواسر العام

لإيجاد خدمات صحية متكاملة للمستفيدين دون تحمُّل أيّ أعباء مالية

أعلن مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، بدء العمل بتفعيل التأمين الصحي، لحاملي بطاقات التأمين المعتمدة من وزارة الصحة، دون تحمُّل أيّ أعباء مالية، بعد اعتماده بمستشفى المحافظة.

يأتي ذلك بعد توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور ناصر الدوسري؛ وبمتابعة مدير إدارة الموارد الذاتية يوسف الزهراني؛ استعداداً لوضع البنية الأساسية لتطبيق التأمين الصحي ومتابعة تنفيذه في مستشفى وادي الدواسر.

وأوضح مدير إدارة المواد الذاتية بالمستشفى "حماد آل مصيلح لـ "سبق"، أنه بإمكان حاملي بطاقات التأمين الصحي تلقي العلاج، دون تحمُّل أيّ أعباء مالية، والذي يهدف إلى إيجاد خدمات صحية متكاملة للمستفيدين من خدمات شركات التأمين الصحي.

وأشار "آل مصيلح" إلى أن الشركات المسموح بها بالمستشفى، هي: شركة بوبا العربية للتأمين، وشركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين، وشركة وفاء للتأمين التعاوني، وشركة التأمين العربية التعاونية، والشركة العربية السعودية "سايكو"، وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج، وشركة عناية السعودية للتأمين، وشركة سوليدرتي للتأمين، والراجحي تكافل للتأمين.