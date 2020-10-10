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رسمياً.. ملعب جامعة الملك سعود يستضيف مباريات "الهلال"

بعد اتفاق بين الشركة المسوّقة للنادي وإدارة الجامعة

كشف نادي الهلال عن توصل شريكه الاستراتيجي والمسوّق الحصري للنادي "شركة صلة الرياضية" إلى اتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض؛ لاستثمار الاستاد الرياضي للجامعة لاحتضان مباريات الهلال في كل المسابقات فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية.

وأكد النادي أن هذه المنشأة ستكون الملعب الرسمي لـ"الهلال" كأول نادٍ سعودي يملك هذا الحق، وأوضح سعي مجلس إدارة النادي بالتواصل المباشر مع المسوّق؛ لتوسيع رقعة استثمارات النادي من خلال الإمكانيات المتوفرة في الاستاد، والعمل على زيادة مداخيل النادي.

من جانبه، قدّم صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس النادي شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على مباركته لهذا المشروع، ودعمه لكل الخطوات التي من شأنها تطوير الرياضة السعودية، كما ثمّن جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وموافقة الاتحاد على خوض المباريات في استاد الجامعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. ملعب جامعة الملك سعود يستضيف مباريات "الهلال"
سبق

كشف نادي الهلال عن توصل شريكه الاستراتيجي والمسوّق الحصري للنادي "شركة صلة الرياضية" إلى اتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض؛ لاستثمار الاستاد الرياضي للجامعة لاحتضان مباريات الهلال في كل المسابقات فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية.

وأكد النادي أن هذه المنشأة ستكون الملعب الرسمي لـ"الهلال" كأول نادٍ سعودي يملك هذا الحق، وأوضح سعي مجلس إدارة النادي بالتواصل المباشر مع المسوّق؛ لتوسيع رقعة استثمارات النادي من خلال الإمكانيات المتوفرة في الاستاد، والعمل على زيادة مداخيل النادي.

من جانبه، قدّم صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس النادي شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على مباركته لهذا المشروع، ودعمه لكل الخطوات التي من شأنها تطوير الرياضة السعودية، كما ثمّن جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وموافقة الاتحاد على خوض المباريات في استاد الجامعة.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
01:01 PM

رسمياً.. ملعب جامعة الملك سعود يستضيف مباريات "الهلال"

بعد اتفاق بين الشركة المسوّقة للنادي وإدارة الجامعة

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محمد البقمي - الرياض
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33,121

كشف نادي الهلال عن توصل شريكه الاستراتيجي والمسوّق الحصري للنادي "شركة صلة الرياضية" إلى اتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض؛ لاستثمار الاستاد الرياضي للجامعة لاحتضان مباريات الهلال في كل المسابقات فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية.

وأكد النادي أن هذه المنشأة ستكون الملعب الرسمي لـ"الهلال" كأول نادٍ سعودي يملك هذا الحق، وأوضح سعي مجلس إدارة النادي بالتواصل المباشر مع المسوّق؛ لتوسيع رقعة استثمارات النادي من خلال الإمكانيات المتوفرة في الاستاد، والعمل على زيادة مداخيل النادي.

من جانبه، قدّم صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس النادي شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على مباركته لهذا المشروع، ودعمه لكل الخطوات التي من شأنها تطوير الرياضة السعودية، كما ثمّن جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وموافقة الاتحاد على خوض المباريات في استاد الجامعة.

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