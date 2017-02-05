4 رصاصات تخترق جسد شاب بعد شجار في حي المطار بجازان

​"الدوريات" ألقت القبض على مطلق النار بعد فراره

شهد حي المطار بجازان، مغرب اليوم، حادثة شجار بين شابين استخدم فيها إطلاق النار؛ ما تسبب في إصابة أحدهما بأربع رصاصات، فيما لاذ الآخر بالفرار إلا أن الجهات الأمنية ممثلة بالدويات الأمنية ألقت القبض عليه.



وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرض مواطن لعدة طلقات من سلاح ناري من نوع (مسدس) من قبل آخر، إثر شجار نشب بينهما في حي المطار، ولاذ بعدها مطلق النار بالفرار.



وإثر تمرير البلاغ، وجه مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي كافة الجهات الأمنية بتكثيف جهودها للقبض على الجاني، وفي وقت قياسي ألقي القبض عليه، وأُودع التوقيف.



وأُسعف المصاب إلى المستشفى، حيث اتضح أنه أصيب بثلاث طلقات في أطرافه السفلية، بينما استقرت الرصاصة الرابعة بطنه، وحالته مستقرة.

