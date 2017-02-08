رصاص قناصة "حرب العصابات" يخترق جماجم الحوثيين بالشريط الحدودي

طمعوا في الحد السعودي فتركهم أبطال الحرمين عشاء للضواري

اخترق رصاص قناصة سرايا حرب العصابات بالقوات السعودية جماجم الحوثيين في الخطوط الأمامية في جبال فدنة ودخان بالحد الجنوبي، وذلك أثناء محاولتهم الاقتراب من الشريط الحدودي لتصوير بعض المقاطع لتحقيق نصر إعلامي.



وفشلت مليشيا الحوثي الطامعة في اختراق الحد الجنوبي أمام صلابة أبطال الحرمين، الذين كبدوهم الخسائر منذ بداية عاصفة الحزم، وتركوهم عشاءً للضواري والضباع؛ ما دفعهم لتعويض انكسارهم وخسائرهم البشرية بأكاذيب إعلامية، يتلقفها إعلاميون حاقدون، يبحثون في مزابل الإعلام الحوثي البائس عن ضالتهم في الكذب والتضليل.





وينتشر قناصة حرب العصابات في مواقع يصعب التكهن بها من قِبل العدو، سواء في مغارات وكهوفًا، أو قمم جبال وأشجارًا؛ إذ لا يترك هؤلاء القناصة أثرًا سوى طلقة فارغة وجثة حوثي هامدة.

