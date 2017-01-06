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رعاية فتيات مكة تنظم الدورة التدريبية "يا رفيقة الطهر"

لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام

 نفذت مؤسسة رعاية الفتيات، بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام؛ دورة تدريبية بعنوان "يا رفيقة الطهر"، ضمن تفعيل البرامج والأنشطة التفاعلية لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام. 

وألقت الدورة "سميرة سالم بن سلمة"، واشتملت على عدة محاور منها : خصائص تعظيم البلد الحرام، والهدف من وجود الكعبة في مكة، وعن تطهير مكة من الأوساخ، وبناء الكعبة وزوالها يوم القيامة، بالإضافة إلى التمارين التطبيقية المصاحبة. 

وشاركت الفتيات في هذه الدورة؛ لما لها من أثر إيجابي على نفوسهن، سائلات المولى عز وجل أن يحفظ البلد الحرام من كل شر.
 

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رعاية فتيات مكة تنظم الدورة التدريبية "يا رفيقة الطهر"
سبق

 نفذت مؤسسة رعاية الفتيات، بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام؛ دورة تدريبية بعنوان "يا رفيقة الطهر"، ضمن تفعيل البرامج والأنشطة التفاعلية لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام. 

وألقت الدورة "سميرة سالم بن سلمة"، واشتملت على عدة محاور منها : خصائص تعظيم البلد الحرام، والهدف من وجود الكعبة في مكة، وعن تطهير مكة من الأوساخ، وبناء الكعبة وزوالها يوم القيامة، بالإضافة إلى التمارين التطبيقية المصاحبة. 

وشاركت الفتيات في هذه الدورة؛ لما لها من أثر إيجابي على نفوسهن، سائلات المولى عز وجل أن يحفظ البلد الحرام من كل شر.
 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
08:51 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
11:59 AM
لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام

رعاية فتيات مكة تنظم الدورة التدريبية "يا رفيقة الطهر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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 نفذت مؤسسة رعاية الفتيات، بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام؛ دورة تدريبية بعنوان "يا رفيقة الطهر"، ضمن تفعيل البرامج والأنشطة التفاعلية لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام. 

وألقت الدورة "سميرة سالم بن سلمة"، واشتملت على عدة محاور منها : خصائص تعظيم البلد الحرام، والهدف من وجود الكعبة في مكة، وعن تطهير مكة من الأوساخ، وبناء الكعبة وزوالها يوم القيامة، بالإضافة إلى التمارين التطبيقية المصاحبة. 

وشاركت الفتيات في هذه الدورة؛ لما لها من أثر إيجابي على نفوسهن، سائلات المولى عز وجل أن يحفظ البلد الحرام من كل شر.
 

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