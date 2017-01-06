رعاية فتيات مكة تنظم الدورة التدريبية "يا رفيقة الطهر"

لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات، بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام؛ دورة تدريبية بعنوان "يا رفيقة الطهر"، ضمن تفعيل البرامج والأنشطة التفاعلية لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام.

وألقت الدورة "سميرة سالم بن سلمة"، واشتملت على عدة محاور منها : خصائص تعظيم البلد الحرام، والهدف من وجود الكعبة في مكة، وعن تطهير مكة من الأوساخ، وبناء الكعبة وزوالها يوم القيامة، بالإضافة إلى التمارين التطبيقية المصاحبة.

وشاركت الفتيات في هذه الدورة؛ لما لها من أثر إيجابي على نفوسهن، سائلات المولى عز وجل أن يحفظ البلد الحرام من كل شر.

