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رغم الأمطار والأجواء الباردة.. الزوار يتوافدون على "الجنادرية 31"

​"الهلال الأحمر" باشر 120 حالة إسعافية في أرض المهرجان

لم تحد بوادر الأمطار التي بدأت مبكراً، وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ، من توافد الكثير من زائري المهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي (الجنادرية 31)، مع افتتاح أبوابه الأول للعائلات وذويهم من محبي الحياة والانطلاق والترفيه.

 

وكالمتبع من كل جناح جهة حكومية أو خاصة في كل موسم من مواسم هذا العرس الوطني الكبير، أن يتم بعناية إعداد حقيبة من الهدايا الإعلانية والتعريفية بمنتجاتها والخدمات التي تقوم بتقديمها كل جهة.

 

من جهتها، سعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، للتعريف بعملها الإنساني– كذراع إنساني رئيس في المملكة- عبر المطوية والقرص الممغنط والحقيبة الإسعافية ومسرح الطفل، بخلاف المعروضات من صور ووثائق ومقتنيات، وبعض الهدايا التي تهم الأسرة والطفل خصوصاً.

 

وعلى ما يبدو فإن النصيب الأوفر الذي وافق حالة الأمس المطرية هو ملاحظة الزوار للبعض حاملاً المظلة المطرية الخاصة بالهلال الأحمر، والتي تم توزيع أكثر من (400) مظلة منها في أول أيام العوائل للوقاية من الأمطار، لاسيما مع الانخفاض الملموس في درجات الحرارة.

 

وشهد جناح هيئة الهلال الأحمر ازدحاماً ملحوظاً منذ الدقائق الأولى لافتتاح المهرجان حيث حرصت الهيئة على توزيع الهدايا على زائري جناحها من الأسر والعائلات؛ أو من ينضم إلى كوكبة شرف الخدمة التطوعية في الهلال الأحمر.

 

واستمرارا للدعم الذي تلقاه الهيئة من الداعمين لعملها الإنساني، تشرف المسؤولون في جناح الهيئة يوم أمس بزيارة من قبل الأمير فهد بن جلوي آل سعود مستشار رئيس هيئة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، بالإضافة الى مسؤولي الأجنحة، حيث تم اطلاعهم على أجنحة المعرض وقاعات تدريب زوار الجناح ومنتجات الهيئة الإنسانية، وأشادوا بتلك النقلة النوعية للهيئة.

 

من جهتها، باشرت الفرق الإسعافية والتطوعية، منذ انطلاقة مهرجان الجنادرية، أكثر من (120) حالة إسعافية منها (62) حالة تم مباشرتها يوم أمس في المهرجان، ونُقلت الحالات الخطرة منها للمنشأت الطبية القريبة من الموقع.

 

وتشارك الهيئة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بـ(20) فرقة إسعافية و(160) متطوعاً ومتطوعة لمباشرة الحالات الإسعافية في كافة مرافق المهرجان، كما كثفت في جناحها بالمهرجان من عقد الدورات التدريبية على مهارات الإسعافات الاولية، وعقدت (100) دورة تدريبية لزوار المهرجان، استفاد منها أكثر من (500) شخص تم إعطاؤهم شهادات إتقان مهارات إسعافية معتمدة.

 

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي، وخصصت فريق عمل إعلامياً لتغطية فعاليات المهرجان​، والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، ويتابع أنشطة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الراعية الرسمية للمهرجان.

مهرجان الجنادرية الجنادرية 31 الجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم الأمطار والأجواء الباردة.. الزوار يتوافدون على "الجنادرية 31"
سبق

لم تحد بوادر الأمطار التي بدأت مبكراً، وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ، من توافد الكثير من زائري المهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي (الجنادرية 31)، مع افتتاح أبوابه الأول للعائلات وذويهم من محبي الحياة والانطلاق والترفيه.

 

وكالمتبع من كل جناح جهة حكومية أو خاصة في كل موسم من مواسم هذا العرس الوطني الكبير، أن يتم بعناية إعداد حقيبة من الهدايا الإعلانية والتعريفية بمنتجاتها والخدمات التي تقوم بتقديمها كل جهة.

 

من جهتها، سعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، للتعريف بعملها الإنساني– كذراع إنساني رئيس في المملكة- عبر المطوية والقرص الممغنط والحقيبة الإسعافية ومسرح الطفل، بخلاف المعروضات من صور ووثائق ومقتنيات، وبعض الهدايا التي تهم الأسرة والطفل خصوصاً.

 

وعلى ما يبدو فإن النصيب الأوفر الذي وافق حالة الأمس المطرية هو ملاحظة الزوار للبعض حاملاً المظلة المطرية الخاصة بالهلال الأحمر، والتي تم توزيع أكثر من (400) مظلة منها في أول أيام العوائل للوقاية من الأمطار، لاسيما مع الانخفاض الملموس في درجات الحرارة.

 

وشهد جناح هيئة الهلال الأحمر ازدحاماً ملحوظاً منذ الدقائق الأولى لافتتاح المهرجان حيث حرصت الهيئة على توزيع الهدايا على زائري جناحها من الأسر والعائلات؛ أو من ينضم إلى كوكبة شرف الخدمة التطوعية في الهلال الأحمر.

 

واستمرارا للدعم الذي تلقاه الهيئة من الداعمين لعملها الإنساني، تشرف المسؤولون في جناح الهيئة يوم أمس بزيارة من قبل الأمير فهد بن جلوي آل سعود مستشار رئيس هيئة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، بالإضافة الى مسؤولي الأجنحة، حيث تم اطلاعهم على أجنحة المعرض وقاعات تدريب زوار الجناح ومنتجات الهيئة الإنسانية، وأشادوا بتلك النقلة النوعية للهيئة.

 

من جهتها، باشرت الفرق الإسعافية والتطوعية، منذ انطلاقة مهرجان الجنادرية، أكثر من (120) حالة إسعافية منها (62) حالة تم مباشرتها يوم أمس في المهرجان، ونُقلت الحالات الخطرة منها للمنشأت الطبية القريبة من الموقع.

 

وتشارك الهيئة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بـ(20) فرقة إسعافية و(160) متطوعاً ومتطوعة لمباشرة الحالات الإسعافية في كافة مرافق المهرجان، كما كثفت في جناحها بالمهرجان من عقد الدورات التدريبية على مهارات الإسعافات الاولية، وعقدت (100) دورة تدريبية لزوار المهرجان، استفاد منها أكثر من (500) شخص تم إعطاؤهم شهادات إتقان مهارات إسعافية معتمدة.

 

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي، وخصصت فريق عمل إعلامياً لتغطية فعاليات المهرجان​، والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، ويتابع أنشطة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الراعية الرسمية للمهرجان.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:08 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:37 AM
​"الهلال الأحمر" باشر 120 حالة إسعافية في أرض المهرجان

رغم الأمطار والأجواء الباردة.. الزوار يتوافدون على "الجنادرية 31"

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ياسر العتيبي - الرياض
4
11,466

لم تحد بوادر الأمطار التي بدأت مبكراً، وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ، من توافد الكثير من زائري المهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي (الجنادرية 31)، مع افتتاح أبوابه الأول للعائلات وذويهم من محبي الحياة والانطلاق والترفيه.

 

وكالمتبع من كل جناح جهة حكومية أو خاصة في كل موسم من مواسم هذا العرس الوطني الكبير، أن يتم بعناية إعداد حقيبة من الهدايا الإعلانية والتعريفية بمنتجاتها والخدمات التي تقوم بتقديمها كل جهة.

 

من جهتها، سعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، للتعريف بعملها الإنساني– كذراع إنساني رئيس في المملكة- عبر المطوية والقرص الممغنط والحقيبة الإسعافية ومسرح الطفل، بخلاف المعروضات من صور ووثائق ومقتنيات، وبعض الهدايا التي تهم الأسرة والطفل خصوصاً.

 

وعلى ما يبدو فإن النصيب الأوفر الذي وافق حالة الأمس المطرية هو ملاحظة الزوار للبعض حاملاً المظلة المطرية الخاصة بالهلال الأحمر، والتي تم توزيع أكثر من (400) مظلة منها في أول أيام العوائل للوقاية من الأمطار، لاسيما مع الانخفاض الملموس في درجات الحرارة.

 

وشهد جناح هيئة الهلال الأحمر ازدحاماً ملحوظاً منذ الدقائق الأولى لافتتاح المهرجان حيث حرصت الهيئة على توزيع الهدايا على زائري جناحها من الأسر والعائلات؛ أو من ينضم إلى كوكبة شرف الخدمة التطوعية في الهلال الأحمر.

 

واستمرارا للدعم الذي تلقاه الهيئة من الداعمين لعملها الإنساني، تشرف المسؤولون في جناح الهيئة يوم أمس بزيارة من قبل الأمير فهد بن جلوي آل سعود مستشار رئيس هيئة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، بالإضافة الى مسؤولي الأجنحة، حيث تم اطلاعهم على أجنحة المعرض وقاعات تدريب زوار الجناح ومنتجات الهيئة الإنسانية، وأشادوا بتلك النقلة النوعية للهيئة.

 

من جهتها، باشرت الفرق الإسعافية والتطوعية، منذ انطلاقة مهرجان الجنادرية، أكثر من (120) حالة إسعافية منها (62) حالة تم مباشرتها يوم أمس في المهرجان، ونُقلت الحالات الخطرة منها للمنشأت الطبية القريبة من الموقع.

 

وتشارك الهيئة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بـ(20) فرقة إسعافية و(160) متطوعاً ومتطوعة لمباشرة الحالات الإسعافية في كافة مرافق المهرجان، كما كثفت في جناحها بالمهرجان من عقد الدورات التدريبية على مهارات الإسعافات الاولية، وعقدت (100) دورة تدريبية لزوار المهرجان، استفاد منها أكثر من (500) شخص تم إعطاؤهم شهادات إتقان مهارات إسعافية معتمدة.

 

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي، وخصصت فريق عمل إعلامياً لتغطية فعاليات المهرجان​، والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، ويتابع أنشطة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الراعية الرسمية للمهرجان.

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