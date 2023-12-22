رفع أسعار التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بعد أشهر قليلة

ابتداءً من الربع الثاني للعام القادم بتطبيق ضريبة السلع المنتقاة

تقرر تطبيق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، اعتباراً من الربع الثاني للعام القادم 2017.

وكانت نسب الضريبة قد حُددت في الدورة 36 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي حيث تم إقرار فرض الضرائب بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على التبغ ومشتاقه ومشروبات الطاقة.

وفِي السياق ذاته، تتم دراسة توسيع نطاق الضرائب لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في انتشار السمنة والسكري في المملكة.