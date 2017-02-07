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"ركن الأخدود" يجذب انتباه زوار "قرية نجران" في الجنادرية

يتضمن صوراً لمعالم المنطقة مع توزيع كتيبات سياحية

أفاد رئيس وفد منطقة نجران "محمد غشام" أن مشاركة المنطقة في مهرجان الجنادرية هذا العام تأتي وفق رؤية وتطلعات أمير منطقة نجران "جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد" بتقديم الأنشطة والفعاليات التي تعكس الصورة الحقيقية لما تتميز به المنطقة.

 

وقال "غشام": "مشاركة المنطقة تتمثل بتقديم عروض وفقرات مسائية طيلة أيام المهرجان، كما يتم في "مجلس بيت الشعر" الذي يستضيف عدداً من شعراء المنطقة وعدداً من الرواة والمؤرخين لتاريخ منطقة نجران والحضارات التي مرت بها، وتقديم الفرق الشعبية للألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة مثل "الزامل، الرزفه، المثلوثة، لون الطبول"، ومعرض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية، ومشاركة الأسر المنتجة لتقديم أشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

 

وأضاف: "المشاركة تضمنت ركن الأخدود الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الذي يتضمن عددًا من الصور لمعالم المنطقة، ويتم من خلاله توزيع مطويات وكتيبات سياحية، ومشاركة المنطقة بعدد من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، كصياغة الفضة، والحدادة، والخرازة، والحياكة، وفتل الحبل، وصناعة الخصف، وصقل الجنابي والسيوف".

 

من جانبه، قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران "صالح بن محمد آل مريح": "ركن الأخدود جذب زوار قرية نجران بمهرجان الجنادرية 31".

 

وأضاف: "الركن يحتوي على عرض العديد من الصور للأماكن الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بالمنطقة؛ حيث يتواجد فيها موظفون مؤهلون من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، ومرشدون سياحيون يقدمون شرحًا مفصلًا عن هذه الصور ومواقعها، وما تمثله من إرث تاريخي وسياحي للمنطقة، كما يقومون بتوزيع العديد من المطويات والكتيبات السياحية على زوار الركن بالقرية".

 

وأردف: "هذه المشاركة تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية "الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد" بإبراز معالم نجران الأثرية والتاريخية السياحية والتراثية؛ لتكون حاضرة في جميع المهرجانات والفعاليات الوطنية".

مهرجان الجنادرية الجنادرية 31 الجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ركن الأخدود" يجذب انتباه زوار "قرية نجران" في الجنادرية
سبق

أفاد رئيس وفد منطقة نجران "محمد غشام" أن مشاركة المنطقة في مهرجان الجنادرية هذا العام تأتي وفق رؤية وتطلعات أمير منطقة نجران "جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد" بتقديم الأنشطة والفعاليات التي تعكس الصورة الحقيقية لما تتميز به المنطقة.

 

وقال "غشام": "مشاركة المنطقة تتمثل بتقديم عروض وفقرات مسائية طيلة أيام المهرجان، كما يتم في "مجلس بيت الشعر" الذي يستضيف عدداً من شعراء المنطقة وعدداً من الرواة والمؤرخين لتاريخ منطقة نجران والحضارات التي مرت بها، وتقديم الفرق الشعبية للألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة مثل "الزامل، الرزفه، المثلوثة، لون الطبول"، ومعرض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية، ومشاركة الأسر المنتجة لتقديم أشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

 

وأضاف: "المشاركة تضمنت ركن الأخدود الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الذي يتضمن عددًا من الصور لمعالم المنطقة، ويتم من خلاله توزيع مطويات وكتيبات سياحية، ومشاركة المنطقة بعدد من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، كصياغة الفضة، والحدادة، والخرازة، والحياكة، وفتل الحبل، وصناعة الخصف، وصقل الجنابي والسيوف".

 

من جانبه، قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران "صالح بن محمد آل مريح": "ركن الأخدود جذب زوار قرية نجران بمهرجان الجنادرية 31".

 

وأضاف: "الركن يحتوي على عرض العديد من الصور للأماكن الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بالمنطقة؛ حيث يتواجد فيها موظفون مؤهلون من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، ومرشدون سياحيون يقدمون شرحًا مفصلًا عن هذه الصور ومواقعها، وما تمثله من إرث تاريخي وسياحي للمنطقة، كما يقومون بتوزيع العديد من المطويات والكتيبات السياحية على زوار الركن بالقرية".

 

وأردف: "هذه المشاركة تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية "الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد" بإبراز معالم نجران الأثرية والتاريخية السياحية والتراثية؛ لتكون حاضرة في جميع المهرجانات والفعاليات الوطنية".

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
06:08 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:40 AM
يتضمن صوراً لمعالم المنطقة مع توزيع كتيبات سياحية

"ركن الأخدود" يجذب انتباه زوار "قرية نجران" في الجنادرية

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هادي آل كليب - نجران
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أفاد رئيس وفد منطقة نجران "محمد غشام" أن مشاركة المنطقة في مهرجان الجنادرية هذا العام تأتي وفق رؤية وتطلعات أمير منطقة نجران "جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد" بتقديم الأنشطة والفعاليات التي تعكس الصورة الحقيقية لما تتميز به المنطقة.

 

وقال "غشام": "مشاركة المنطقة تتمثل بتقديم عروض وفقرات مسائية طيلة أيام المهرجان، كما يتم في "مجلس بيت الشعر" الذي يستضيف عدداً من شعراء المنطقة وعدداً من الرواة والمؤرخين لتاريخ منطقة نجران والحضارات التي مرت بها، وتقديم الفرق الشعبية للألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة مثل "الزامل، الرزفه، المثلوثة، لون الطبول"، ومعرض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية، ومشاركة الأسر المنتجة لتقديم أشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

 

وأضاف: "المشاركة تضمنت ركن الأخدود الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الذي يتضمن عددًا من الصور لمعالم المنطقة، ويتم من خلاله توزيع مطويات وكتيبات سياحية، ومشاركة المنطقة بعدد من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، كصياغة الفضة، والحدادة، والخرازة، والحياكة، وفتل الحبل، وصناعة الخصف، وصقل الجنابي والسيوف".

 

من جانبه، قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران "صالح بن محمد آل مريح": "ركن الأخدود جذب زوار قرية نجران بمهرجان الجنادرية 31".

 

وأضاف: "الركن يحتوي على عرض العديد من الصور للأماكن الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بالمنطقة؛ حيث يتواجد فيها موظفون مؤهلون من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، ومرشدون سياحيون يقدمون شرحًا مفصلًا عن هذه الصور ومواقعها، وما تمثله من إرث تاريخي وسياحي للمنطقة، كما يقومون بتوزيع العديد من المطويات والكتيبات السياحية على زوار الركن بالقرية".

 

وأردف: "هذه المشاركة تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية "الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد" بإبراز معالم نجران الأثرية والتاريخية السياحية والتراثية؛ لتكون حاضرة في جميع المهرجانات والفعاليات الوطنية".

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