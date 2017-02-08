ركن مجمع فهد لطباعة المصحف يوزع ألف نسخة على زوار "الجنادرية"

تخصيص كميات كبيرة بطريقة "برايل" لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

يشهد جناح وزارة الشؤون والدعوة والإرشاد المشارك بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "31" بالجنادرية إقبالا كبيرا من الزوار من مختلف الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين والمهتمين بالمورث الشعبي من داخل المملكة وخارجها.

ويحظى ركن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف باهتمام الزوار، حيث يحرص الجميع على الاطلاع على إنتاج المجمع من الأحجام المتنوعة من المصحف الشريف، وتراجم معاني القرآن الكريم، والاستماع إلى نبذة مختصرة عن تاريخ نشأته، والتعرف على مراحل طباعة المصاحف، ومراجعته، وتدقيقه، وأبرز الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل خدمة كتاب الله.

وأعلن مشرفو التوزيع بركن المجمع عن توزيع أكثر من ألف نسخة من المصحف الشريف من إصدارات المجمع، من مختلف الأحجام، ومن أجزاء القرآن الكريم، والتسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين، وترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية خلال الأيام الستة الماضية من إنطلاقته.

واعتنى ركن المجمع بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث رصد كمية كبيرة من بعض أجزاء المصحف الشريف بطريقة "برايل" للمكفوفين، يتم توزيعها خلال المهرجان.

وقد أشاد رواد الجنادرية من الفئات العمرية المختلفة بالمشاركة المتميزة هذا العام 1438 ،لوزارة الشؤون الإسلامية، مؤكدين أن أعظم هدية تلقوها خلال زيارتهم لجناح الوزارة هي كتاب الله تعالى القرآن الكريم، كما رفعوا شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على العناية والرعاية التي يجدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والذي يُعد صرحاً مميزاً لخدمة أعظم كتاب وأقدسه.

جدير بالذكر أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في 23 جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى عام 1437هـ، وصل إلى 297.722.159 نسخة من مختلف الإصدارات.