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"روزنامة" المدينة في ٢٠١٧.. عاصمة السياحة الإسلامية.. وتوسعة "سلمانية" ومشاريع تنموية

فعاليات متنوعة أبرزها انطلاق قطار الحرمين

تستقبل المدينة المنورة العام الميلادي الجديد 2017 بالكثير من الفعاليات؛ بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017، فضلاً عن افتتاح الكثير من المشاريع التنموية التي جاء أبرزها: محطة قطار الحرمين، وتقاطع طريق الهجرة، وتنفيذ التوسعة للمسجد النبوي الشريف.

عاصمة السياحة الإسلامية
المدينة المنورة تم اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017م في المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في ختام أعمال اجتماع وزراء السياحة في الدول الأعضاء لمنظمة "التعاون الإسلامي"، وسط استعدادات الأيام الحالية لانطلاق الكثير من الفعاليات بمشاركة أكثر من 40 جهة من الجهات الحكومية والخاصة، بإشراف إمارة المدينة المنورة وهيئة السياحة والتراث الوطني.

وتحتضن المدينة المنورة، عاصمة الإسلام الأولى ومنطلق الدعوة المحمدية، خلال الأسابيع المقبلة، الكثير من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية 2017م، المتوقع إقامتها في المعالم الإسلامية والمواقع الأثرية والتاريخية. وستُعلَن تلك الفعاليات في الأيام المقبلة في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة.

توسعة سلمانية
ومن المتوقع أن يشهد المسجد النبوي الشريف في عام 2017م تنفيذًا لمشروع التوسعة، ونقله نوعية، وذلك بعدما وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بإنهاء كل ما يتعلق بمشروعات توسعة المسجد النبوي، فضلاً عن افتتاح تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- مع طريق الهجرة، بعد أن شهد توسعة خلال السنوات الماضية.

مشاريع تنموية
وستشهد المدينة المنورة في عام 2017م افتتاح الكثير من المشاريع التنموية، من أبرزها محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة؛ إذ سيبدأ التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع في أولى رحلاته من مكة المكرمة مرورًا بمدينة جدة، فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وصولاً إلى المدينة المنورة، في رحلة طولها 450 كلم، خلال الأشهر المقبلة. فيما ينطلق التشغيل الكامل في نهاية 2017م.

واعتبر مدير مشروع قطار الحرمين السريع، الدكتور بسام أحمد غلمان، في تصريح سابق أن مشروع قطار الحرمين السريع مشروع وطن؛ كونه أكبر مشروع نقل عام في الشرق الأوسط، ومن أضخم مشاريع النقل العام في العالم، بعمر افتراضي 120 سنة لجميع مرافقه القابلة للتوسع. مضيفًا: "كفى المشروع فخرًا أنه يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، أطهر بقعتين في العالم". مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع توفير وسيلة نقل سريعة، نظيفة، مريحة، رخيصة وآمنة حماية للأرواح والممتلكات والبيئة.

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"روزنامة" المدينة في ٢٠١٧.. عاصمة السياحة الإسلامية.. وتوسعة "سلمانية" ومشاريع تنموية
سبق

تستقبل المدينة المنورة العام الميلادي الجديد 2017 بالكثير من الفعاليات؛ بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017، فضلاً عن افتتاح الكثير من المشاريع التنموية التي جاء أبرزها: محطة قطار الحرمين، وتقاطع طريق الهجرة، وتنفيذ التوسعة للمسجد النبوي الشريف.

عاصمة السياحة الإسلامية
المدينة المنورة تم اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017م في المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في ختام أعمال اجتماع وزراء السياحة في الدول الأعضاء لمنظمة "التعاون الإسلامي"، وسط استعدادات الأيام الحالية لانطلاق الكثير من الفعاليات بمشاركة أكثر من 40 جهة من الجهات الحكومية والخاصة، بإشراف إمارة المدينة المنورة وهيئة السياحة والتراث الوطني.

وتحتضن المدينة المنورة، عاصمة الإسلام الأولى ومنطلق الدعوة المحمدية، خلال الأسابيع المقبلة، الكثير من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية 2017م، المتوقع إقامتها في المعالم الإسلامية والمواقع الأثرية والتاريخية. وستُعلَن تلك الفعاليات في الأيام المقبلة في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة.

توسعة سلمانية
ومن المتوقع أن يشهد المسجد النبوي الشريف في عام 2017م تنفيذًا لمشروع التوسعة، ونقله نوعية، وذلك بعدما وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بإنهاء كل ما يتعلق بمشروعات توسعة المسجد النبوي، فضلاً عن افتتاح تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- مع طريق الهجرة، بعد أن شهد توسعة خلال السنوات الماضية.

مشاريع تنموية
وستشهد المدينة المنورة في عام 2017م افتتاح الكثير من المشاريع التنموية، من أبرزها محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة؛ إذ سيبدأ التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع في أولى رحلاته من مكة المكرمة مرورًا بمدينة جدة، فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وصولاً إلى المدينة المنورة، في رحلة طولها 450 كلم، خلال الأشهر المقبلة. فيما ينطلق التشغيل الكامل في نهاية 2017م.

واعتبر مدير مشروع قطار الحرمين السريع، الدكتور بسام أحمد غلمان، في تصريح سابق أن مشروع قطار الحرمين السريع مشروع وطن؛ كونه أكبر مشروع نقل عام في الشرق الأوسط، ومن أضخم مشاريع النقل العام في العالم، بعمر افتراضي 120 سنة لجميع مرافقه القابلة للتوسع. مضيفًا: "كفى المشروع فخرًا أنه يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، أطهر بقعتين في العالم". مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع توفير وسيلة نقل سريعة، نظيفة، مريحة، رخيصة وآمنة حماية للأرواح والممتلكات والبيئة.

01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
12:20 AM
فعاليات متنوعة أبرزها انطلاق قطار الحرمين

"روزنامة" المدينة في ٢٠١٧.. عاصمة السياحة الإسلامية.. وتوسعة "سلمانية" ومشاريع تنموية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تستقبل المدينة المنورة العام الميلادي الجديد 2017 بالكثير من الفعاليات؛ بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017، فضلاً عن افتتاح الكثير من المشاريع التنموية التي جاء أبرزها: محطة قطار الحرمين، وتقاطع طريق الهجرة، وتنفيذ التوسعة للمسجد النبوي الشريف.

عاصمة السياحة الإسلامية
المدينة المنورة تم اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017م في المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في ختام أعمال اجتماع وزراء السياحة في الدول الأعضاء لمنظمة "التعاون الإسلامي"، وسط استعدادات الأيام الحالية لانطلاق الكثير من الفعاليات بمشاركة أكثر من 40 جهة من الجهات الحكومية والخاصة، بإشراف إمارة المدينة المنورة وهيئة السياحة والتراث الوطني.

وتحتضن المدينة المنورة، عاصمة الإسلام الأولى ومنطلق الدعوة المحمدية، خلال الأسابيع المقبلة، الكثير من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة الإسلامية 2017م، المتوقع إقامتها في المعالم الإسلامية والمواقع الأثرية والتاريخية. وستُعلَن تلك الفعاليات في الأيام المقبلة في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة.

توسعة سلمانية
ومن المتوقع أن يشهد المسجد النبوي الشريف في عام 2017م تنفيذًا لمشروع التوسعة، ونقله نوعية، وذلك بعدما وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بإنهاء كل ما يتعلق بمشروعات توسعة المسجد النبوي، فضلاً عن افتتاح تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- مع طريق الهجرة، بعد أن شهد توسعة خلال السنوات الماضية.

مشاريع تنموية
وستشهد المدينة المنورة في عام 2017م افتتاح الكثير من المشاريع التنموية، من أبرزها محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة؛ إذ سيبدأ التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع في أولى رحلاته من مكة المكرمة مرورًا بمدينة جدة، فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وصولاً إلى المدينة المنورة، في رحلة طولها 450 كلم، خلال الأشهر المقبلة. فيما ينطلق التشغيل الكامل في نهاية 2017م.

واعتبر مدير مشروع قطار الحرمين السريع، الدكتور بسام أحمد غلمان، في تصريح سابق أن مشروع قطار الحرمين السريع مشروع وطن؛ كونه أكبر مشروع نقل عام في الشرق الأوسط، ومن أضخم مشاريع النقل العام في العالم، بعمر افتراضي 120 سنة لجميع مرافقه القابلة للتوسع. مضيفًا: "كفى المشروع فخرًا أنه يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، أطهر بقعتين في العالم". مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع توفير وسيلة نقل سريعة، نظيفة، مريحة، رخيصة وآمنة حماية للأرواح والممتلكات والبيئة.

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