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روسيا تستعد لتزويد إيران بيورانيوم مخصب مقابل الماء الثقيل

بالإضافة إلى منظومة صواريخ إس

 تستعد روسيا لتزويد إيران بيورانيوم مخصب مقابل الماء الثقيل وكذلك تزويدها بمنظومة صواريخ إس300-وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وكالة تاس الروسية للأنباء.


ووفقاً للوكالة فقد أكد السفير الروسي بإيران ليفان جاغاريان أن موسكو انتهت في 2016 من تزويد إيران بمنظومة صواريخ إس-300.


يشار إلى أن قائد بالحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن قبل أيام أن بلاده ستستخدم صواريخها ضد من وصفهم بـ"أعدائها" إن هم هددوا أمنها، وذلك على خلفية عودة التوتر المزعوم مع الولايات المتحدة.

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روسيا تستعد لتزويد إيران بيورانيوم مخصب مقابل الماء الثقيل
سبق

 تستعد روسيا لتزويد إيران بيورانيوم مخصب مقابل الماء الثقيل وكذلك تزويدها بمنظومة صواريخ إس300-وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وكالة تاس الروسية للأنباء.


ووفقاً للوكالة فقد أكد السفير الروسي بإيران ليفان جاغاريان أن موسكو انتهت في 2016 من تزويد إيران بمنظومة صواريخ إس-300.


يشار إلى أن قائد بالحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن قبل أيام أن بلاده ستستخدم صواريخها ضد من وصفهم بـ"أعدائها" إن هم هددوا أمنها، وذلك على خلفية عودة التوتر المزعوم مع الولايات المتحدة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
07:36 PM
بالإضافة إلى منظومة صواريخ إس

روسيا تستعد لتزويد إيران بيورانيوم مخصب مقابل الماء الثقيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,489

 تستعد روسيا لتزويد إيران بيورانيوم مخصب مقابل الماء الثقيل وكذلك تزويدها بمنظومة صواريخ إس300-وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وكالة تاس الروسية للأنباء.


ووفقاً للوكالة فقد أكد السفير الروسي بإيران ليفان جاغاريان أن موسكو انتهت في 2016 من تزويد إيران بمنظومة صواريخ إس-300.


يشار إلى أن قائد بالحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن قبل أيام أن بلاده ستستخدم صواريخها ضد من وصفهم بـ"أعدائها" إن هم هددوا أمنها، وذلك على خلفية عودة التوتر المزعوم مع الولايات المتحدة.

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