روسيا قد تطالب "أبل" بفتح تشفير هاتف قاتل سفيرها في تركيا

الشركة نفت وصول أي طلب رسمي لها حتى الآن

كشفت تقارير إخبارية عن أن سلطات التحقيق الروسية تنوي أن ترسل طلباً رسمياً إلى شركة "أبل" الأمريكية؛ لفتح تشفير هاتف "آيفون 4 إس"، الذي كان يستخدمه قاتل سفيرها في تركيا.

وكان السفير الروسي في تركيا "أندريه كارلوف"؛ قد تعرّض لإطلاق نارٍ من قِبل رجل شرطة سابق، خلال زيارته معرضاً فنياً، وتُوفي إثره؛ بسبب تورُّط موسكو في الصراع في سوريا، خاصة أن المهاجم ردّد عبارات باللغتين العربية والتركية خلال إطلاقه النار "حتى لا ننسى حلب .. حتى لا ننسى سوريا".

وأشارت وسائل إعلام تركية محلية، إلى أن موسكو تحاول جاهدةً فك تشفير هاتف "آيفون 4 إس" الذي كان يحمله المهاجم، وفتح رموزه المكوّنة من أربعة أرقام.

وقال مسؤول تركي بارز، إن موسكو أرسلت فريقاً تقنياً متخصّصاً لفك تشفير الجهاز، فيما رجّح إمكانية طلب روسيا رسمياً من شركة "أبل" مساعدتها على فتح الهاتف؛ لمعرفة الشبكة التي كان يرتبط بها مُطلق النار ومَن وراءه.

وتابعت تلك الوسائل قائلة إن الحكومة التركية لا تنوي تقديم الطلب؛ خشية منها من رفض الشركة الأمريكية، فيما ستلقي بعبء هذا الأمر على موسكو، التي قد تمارس ضغوطاً على "أبل" للموافقة، خاصةً بعدما عرضت على الشركة المساعدة التقنية على فتح الهاتف.

من جانبها، علّقت "أبل" قائلة إنه لم يصل لها أيُّ طلبٍ رسمي لفك تشفير الهاتف، فيما رفضت التعليق عن نيّاتها بخصوص الموافقة أو رفض ذلك الطلب حال تقديمه.

يُذكر أن شركة "أبل" دخلت في صراع قضائي واسع مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"؛ بسبب رفضها فك تشفير هاتف مماثل كان يحمله مُطلق النار في "سان برناردينو"؛ ما دفع "إف بي آي" إلى الاستعانة بشركة إسرائيلية لفك تشفير الجهاز.