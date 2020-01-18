النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رولز رويس" تدفع 671 مليون جنيه إسترليني لوقف ملاحقتها قضائياً

لحفظ اتهامات بالفساد والرشوة في البرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة

 قالت شركة الصناعات الهندسية البريطانية رولز رويس هولدنغز، مساء الاثنين، إنها وافقت على دفع 671 مليون جنيه إسترليني لحفظ اتهامات بالفساد والرشوة، موجهة إليها في البرازيل، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشركة في بيان أنها توصلت من حيث المبدأ إلى "اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية" مع مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بريطانيا.

وسيخضع الاتفاق لمراجعة قضائية قبل إقراره، في حين ستطلب الشركة ومكتب مكافحة الجرائم الخطرة من إحدى المحاكم التي تنظر القضية إقراره اليوم، كما توصّلت الشركة إلى اتفاق مماثل مع وزارة العدل الأمريكية، ومع السلطات المعنية في البرازيل.

وتتعلق الاتفاقيات بالرشوة والفساد، تورطت فيها الشركة في أسواق خارجية عدة.

ويقضي الاتفاق بوقف الملاحقة القضائية للشركة، حتى الوفاء بمجموعة من الالتزامات، ومنها سداد كامل الغرامة المتفق عليها.

وتصل القيمة الإجمالية للغرامات التي ستدفعها الشركة إلى 671 مليون جنيه إسترليني، إذ ستدفع 497.25 جنيهاً إسترلينياً، بالإضافة إلى الفوائد خلال خمس سنوات، وسداد مستحقات لمكتب مكافحة الجرائم الخطيرة.

ووافقت "رولز رويس" على دفع 169.192 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، و25.58 مليون دولار في البرازيل.

وذكرت الشركة أنها تعاونت تماماً مع السلطات المعنية في التحقيقات، وأنها ستواصل التعاون معها.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"رولز رويس" تدفع 671 مليون جنيه إسترليني لوقف ملاحقتها قضائياً
سبق

 قالت شركة الصناعات الهندسية البريطانية رولز رويس هولدنغز، مساء الاثنين، إنها وافقت على دفع 671 مليون جنيه إسترليني لحفظ اتهامات بالفساد والرشوة، موجهة إليها في البرازيل، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشركة في بيان أنها توصلت من حيث المبدأ إلى "اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية" مع مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بريطانيا.

وسيخضع الاتفاق لمراجعة قضائية قبل إقراره، في حين ستطلب الشركة ومكتب مكافحة الجرائم الخطرة من إحدى المحاكم التي تنظر القضية إقراره اليوم، كما توصّلت الشركة إلى اتفاق مماثل مع وزارة العدل الأمريكية، ومع السلطات المعنية في البرازيل.

وتتعلق الاتفاقيات بالرشوة والفساد، تورطت فيها الشركة في أسواق خارجية عدة.

ويقضي الاتفاق بوقف الملاحقة القضائية للشركة، حتى الوفاء بمجموعة من الالتزامات، ومنها سداد كامل الغرامة المتفق عليها.

وتصل القيمة الإجمالية للغرامات التي ستدفعها الشركة إلى 671 مليون جنيه إسترليني، إذ ستدفع 497.25 جنيهاً إسترلينياً، بالإضافة إلى الفوائد خلال خمس سنوات، وسداد مستحقات لمكتب مكافحة الجرائم الخطيرة.

ووافقت "رولز رويس" على دفع 169.192 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، و25.58 مليون دولار في البرازيل.

وذكرت الشركة أنها تعاونت تماماً مع السلطات المعنية في التحقيقات، وأنها ستواصل التعاون معها.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
11:58 AM
لحفظ اتهامات بالفساد والرشوة في البرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة

"رولز رويس" تدفع 671 مليون جنيه إسترليني لوقف ملاحقتها قضائياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,815

 قالت شركة الصناعات الهندسية البريطانية رولز رويس هولدنغز، مساء الاثنين، إنها وافقت على دفع 671 مليون جنيه إسترليني لحفظ اتهامات بالفساد والرشوة، موجهة إليها في البرازيل، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشركة في بيان أنها توصلت من حيث المبدأ إلى "اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية" مع مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بريطانيا.

وسيخضع الاتفاق لمراجعة قضائية قبل إقراره، في حين ستطلب الشركة ومكتب مكافحة الجرائم الخطرة من إحدى المحاكم التي تنظر القضية إقراره اليوم، كما توصّلت الشركة إلى اتفاق مماثل مع وزارة العدل الأمريكية، ومع السلطات المعنية في البرازيل.

وتتعلق الاتفاقيات بالرشوة والفساد، تورطت فيها الشركة في أسواق خارجية عدة.

ويقضي الاتفاق بوقف الملاحقة القضائية للشركة، حتى الوفاء بمجموعة من الالتزامات، ومنها سداد كامل الغرامة المتفق عليها.

وتصل القيمة الإجمالية للغرامات التي ستدفعها الشركة إلى 671 مليون جنيه إسترليني، إذ ستدفع 497.25 جنيهاً إسترلينياً، بالإضافة إلى الفوائد خلال خمس سنوات، وسداد مستحقات لمكتب مكافحة الجرائم الخطيرة.

ووافقت "رولز رويس" على دفع 169.192 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، و25.58 مليون دولار في البرازيل.

وذكرت الشركة أنها تعاونت تماماً مع السلطات المعنية في التحقيقات، وأنها ستواصل التعاون معها.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
653
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,237
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,261

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة