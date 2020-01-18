"رولز رويس" تدفع 671 مليون جنيه إسترليني لوقف ملاحقتها قضائياً

لحفظ اتهامات بالفساد والرشوة في البرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة

قالت شركة الصناعات الهندسية البريطانية رولز رويس هولدنغز، مساء الاثنين، إنها وافقت على دفع 671 مليون جنيه إسترليني لحفظ اتهامات بالفساد والرشوة، موجهة إليها في البرازيل، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشركة في بيان أنها توصلت من حيث المبدأ إلى "اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية" مع مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بريطانيا.

وسيخضع الاتفاق لمراجعة قضائية قبل إقراره، في حين ستطلب الشركة ومكتب مكافحة الجرائم الخطرة من إحدى المحاكم التي تنظر القضية إقراره اليوم، كما توصّلت الشركة إلى اتفاق مماثل مع وزارة العدل الأمريكية، ومع السلطات المعنية في البرازيل.

وتتعلق الاتفاقيات بالرشوة والفساد، تورطت فيها الشركة في أسواق خارجية عدة.

ويقضي الاتفاق بوقف الملاحقة القضائية للشركة، حتى الوفاء بمجموعة من الالتزامات، ومنها سداد كامل الغرامة المتفق عليها.

وتصل القيمة الإجمالية للغرامات التي ستدفعها الشركة إلى 671 مليون جنيه إسترليني، إذ ستدفع 497.25 جنيهاً إسترلينياً، بالإضافة إلى الفوائد خلال خمس سنوات، وسداد مستحقات لمكتب مكافحة الجرائم الخطيرة.

ووافقت "رولز رويس" على دفع 169.192 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، و25.58 مليون دولار في البرازيل.

وذكرت الشركة أنها تعاونت تماماً مع السلطات المعنية في التحقيقات، وأنها ستواصل التعاون معها.