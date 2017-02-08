رياح مثيرة للأتربة والغبار تجتاح القنفذة ومراكزها

توقّع أجواء ممطرة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

تعرضت محافظة القنفذة ومراكزها الساحلية والجبلية، بعد ظهر اليوم، لرياح مثيرة للأتربة والغبار تسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة إلى أقل من ٢٠٠ متر، وتعطل الحركة المرورية على الطرق المفتوحة.

وفي ظل كثافة حركة عودة الموظفين وطلاب المدارس لمنازلهم، مازالت الأجواء تشهد تراكم الأتربة في بعض الطرق بسبب قوة الرياح مع وجود السحب الممطرة على بعض المراكز الشرقية.

ومن المتوقع ان تحظى المنطقة بأجواء ممطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.