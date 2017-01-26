أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارًا بتعيين رياض بن سعيد بن سعد بن ثقفان شيخًا لشمل قبائل بني بشر قحطان، وجنب بن سعد قحطان. ويأتي تعيين رياض خلفًا لوالده الشيخ سعيد بن سعد بن ثقفان، الذي يمر بظروف صحية.

رياض بن ثقفان شيخًا لشمل قبائل بني بشر قحطان هادي آل كليب سبق 2017-01-26 أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارًا بتعيين رياض بن سعيد بن سعد بن ثقفان شيخًا لشمل قبائل بني بشر قحطان، وجنب بن سعد قحطان.



ويأتي تعيين رياض خلفًا لوالده الشيخ سعيد بن سعد بن ثقفان، الذي يمر بظروف صحية.

ويتلقى ابن ثقفان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عموم القبائل.



26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438 01:18 AM

خلفًا لوالده الذي يمر بظروف صحية

رياض بن ثقفان شيخًا لشمل قبائل بني بشر قحطان





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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارًا بتعيين رياض بن سعيد بن سعد بن ثقفان شيخًا لشمل قبائل بني بشر قحطان، وجنب بن سعد قحطان.



ويأتي تعيين رياض خلفًا لوالده الشيخ سعيد بن سعد بن ثقفان، الذي يمر بظروف صحية.



ويتلقى ابن ثقفان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عموم القبائل.

