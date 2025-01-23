ريال مدريد يستعيد توازنه بفوز ثمين على ملقا بثنائية

استعاد ريال مدريد توازنه بعد تعثره بالخسارة في آخر مباراتين ليوقف بذلك سلسلة نتائجه السلبية من خلال تحقيقه فوزاً ثميناً على ضيفه ملقا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

يدين النادي الملكي بالفوز لقائده سيرجيو راموس الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 35 و43 بينما قلص خوانبي الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 63 من زمن اللقاء .

وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته ورفع رصيده إلى 43 نقطة بينما تجمد رصيد ملقا عند النقطة 21 في المركز 13 على جدول الترتيب .



