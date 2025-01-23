النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ريال مدريد يستعيد توازنه بفوز ثمين على ملقا بثنائية

استعاد ريال مدريد توازنه بعد تعثره بالخسارة في آخر مباراتين ليوقف بذلك سلسلة نتائجه السلبية من خلال تحقيقه فوزاً ثميناً على ضيفه ملقا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

يدين النادي الملكي بالفوز لقائده سيرجيو راموس الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 35 و43 بينما قلص خوانبي الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 63 من زمن اللقاء .

 وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته ورفع رصيده إلى 43 نقطة بينما تجمد رصيد ملقا عند النقطة  21 في المركز 13 على جدول الترتيب .
 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
ريال مدريد يستعيد توازنه بفوز ثمين على ملقا بثنائية
سبق

استعاد ريال مدريد توازنه بعد تعثره بالخسارة في آخر مباراتين ليوقف بذلك سلسلة نتائجه السلبية من خلال تحقيقه فوزاً ثميناً على ضيفه ملقا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

يدين النادي الملكي بالفوز لقائده سيرجيو راموس الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 35 و43 بينما قلص خوانبي الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 63 من زمن اللقاء .

 وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته ورفع رصيده إلى 43 نقطة بينما تجمد رصيد ملقا عند النقطة  21 في المركز 13 على جدول الترتيب .
 
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:15 PM

ريال مدريد يستعيد توازنه بفوز ثمين على ملقا بثنائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,513

استعاد ريال مدريد توازنه بعد تعثره بالخسارة في آخر مباراتين ليوقف بذلك سلسلة نتائجه السلبية من خلال تحقيقه فوزاً ثميناً على ضيفه ملقا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

يدين النادي الملكي بالفوز لقائده سيرجيو راموس الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 35 و43 بينما قلص خوانبي الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 63 من زمن اللقاء .

 وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته ورفع رصيده إلى 43 نقطة بينما تجمد رصيد ملقا عند النقطة  21 في المركز 13 على جدول الترتيب .
 
 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,989
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,887
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة