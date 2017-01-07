ريال مدريد يكتسح غرناطة بخماسية دون رد

رفع رصيده إلى 40 نقطة متصدرًا الدوري

واصل ريال مدريد نتائجه المميزة باكتساحه ضيفه غرناطة بخمسة أهداف دون رد، وسع بها الفارق مع أقرب مطارديه إلى ست نقاط وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

تناوب على تسجيل أهداف النادي الملكي كل من: الإسباني إيسكو هدفين بالدقائق (12 و31)، والنجم الفرنسي كريم بنزيما هدف بالدقيقة 20، وأفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 27، واختتم البرازيلي كاسيميرو مهرجان الأهداف في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وبهذا الانتصار حافظ النادي الملكي على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة 39 على التوالي بكل البطولات معادلاً رقم نادي برشلونة في موسم الماضي .

رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز 19 وقبل الأخير.