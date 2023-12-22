"ريم أبو الحسن": المسرح المدرسي يضطلع برسالة إنسانية عظيمة

في ختام فعاليات المسرح المدرسي بتعليم الطائف

اختتمت اليوم الأربعاء، بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف؛ منافسات المسرح المدرسي لخمس عشرة إدارة تعليمية مشاركة، بحضور نائبة مدير عام نشاط الطالبات، "نورة الناصر"، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالطائف، "مها بنت طاهر الزايدي"، ومديرة نشاط الطالبات بالطائف "فوزية الحارثي"، وعدد من القيادات بتعليم الطائف والإدارات المشاركة.

جاء ذلك بعد تظاهرة ثقافية دامت ثلاثة أيام، حفلت بالعديد من المهارات والفنون والإبداع، وعززت المعرفة بمزيد من الثقافات والأفكار بلوحات مسرحية هادفة ومؤثرة خالطت في معظمها مشاعر الحب والولاء للوطن واللحمة الوطنية، وبرعاية من مديرة عام نشاط الطالبات، "ريم أبو الحسن".

ورحبت "أبو الحسن" في كلمتها بمساعدة المدير العام ومديرة نشاط الطالبات، معبرةً عن سعادتها بالاحتفاء بالتصفيات الختامية في أحد فروع الأنشطة الوزارية وفروع المشروع الوطني للثقافة وهو المسرح المدرسي، مشيرةً إلى أن المسرح يضطلع برسالة إنسانية عظيمة.

وقالت: إن المسرح مجال رحب تبرز من خلاله حضارة الأمم وثقافتها، مؤكدةً على دور المسرح المدرسي في العملية التربوية التربوية والتعليمية وسعيه إلى غرس المبادئ الدينية والقيم التربوية وحب الوطن والأخلاق العالية داخل المجتمع التعليمي من خلال نصوص مسرحية هادفة وسعيه لتنمية الذوق الفني والأدبي، وتربية جمالية من خلال فنون الأداء وتقمص الشخصيات.

وأكدت على ضرورة توجيه الطالبات والعاملات في نشاط المسرح المدرسي إلى العناية باختيار النصوص المناسبة ومراعاة الضوابط الشرعية والفنية العامة لتصميم وتنفيذ فعاليات المشروعات المركزية، موجهةً شكرها وتقديرها لتبني الوزارة لمشروع المسرح المدرسي لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

كما قدمت شكرها لإدارة تعليم الطائف ممثلة بمدير عام التعليم "الدكتور محمد الشمراني"، ومساعدته للشؤون التعليمية "مها الزايدي"، ولمديرة نشاط الطالبات "فوزية الحارثي" على الجهود الفاعلة والمتميزة في استضافة المسرح المدرسي بدءًا باستقبال النصوص وختمًا بتحكيم الأداء على خشبة المسرح، كما أثنت على اللجان التحكيمية والتنظيمية وعلى الطالبات وأسرهن على المشاركة.

فيما رحبت مديرة نشاط الطالبات بالطائف بمديرة عام نشاط الطالبات ومساعدتها ومساعدة المدير العام وبالحضور الكرام، مؤكدةً على أن بناء الأمة يبدأ بالناشئين، وبناء الناشئين يتطلب تفجير ينابيع الإبداع والفكر في نفوسهم من خلال البرامج الثقافية والمسرحية، ومعربةً عن سعادة المحافظة بأكملها بهذه الاستضافة.



وحفل اليوم بتقديم ثلاث مسرحيات استهلتها إدارة تعليم القريات تحت عنوان: "لبيك يا وطن"، وأدتها طالبات الثانوية 14 مقررات هادفة إلى تلبية نداء الواجب والدفاع عن الوطن في حده الجنوبي، تلتها مسرحية "صمم القلوب" لتعليم المجمعة والتي أدتها طالبات المتوسطة الأولى؛ حيث ناقشت فكرة تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع والمدارس بمشاركة طالبة صماء، لتطوي صفحة العروض المسرحية إدارة تعليم جدة بمسرحية "في ضيافة القمر"، التي تمثل شخصية فتاة باحثة عن التميز لكنها ضلت طريقه حتى وصلت إليه في شخصية المرأة المسلمة المتمسكة بكتاب الله تعالى.



وتابعت الحاضرات بعدها جلسة نقدية تخللتها ورشة عمل "المسرح المدرسي للطالبات بين الواقع والمأمول"، التي قدمت فيها "الدكتورة لطيفة البقمي" و"ليلى البكري" عناصر البناء الدرامي ومكونات العرض المسرحي، مع تطبيقات لعدد من المشاهد.



أعلنت بعدها لجنة التحكيم إدارات التعليم الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى؛ حيث فازت بالمركز الأول إدارة تعليم الطائف، والأول مكرر إدارة تعليم جازان، والثالث إدارة تعليم المنطقة الشرقية، والرابع إدارة تعليم مكة المكرمة، والخامس إدارة تعليم تبوك، فيما حصلت إدارة تعليم الأحساء على أفضل نص مسرحي، وأفضل أداء لإدارة تعليم المجمعة، أما أفضل إخراج فكان من نصيب إدارة تعليم العلا، وأفضل تجهيزات حصلت عليه إدارة تعليم المدينة المنورة، ونالت طالبة المجمعة "ليان الحماد" جائزة أفضل قوة في التأثير وإيصال الرسالة.