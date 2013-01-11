زالزال بقوة 7.3 درجات يضرب سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وأفادت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة 14:13 بالتوقيت المحلي (06:13) بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على مسافة 322 كيلومتراً من سلسلة جزر سينجيه القريبة من شمال الفلبين.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.