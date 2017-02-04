"زراعة الرياض" تباشر فحص وترقيم إبل مهرجان الملك عبدالعزيز

من خلال حقن شريحة إلكترونية صغيرة الحجم تحت جلد الرقبة

شاركت الفرق البيطرية بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض والفروع التابعة لها بخدمة المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.



وقال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج: "الفرق البيطرية باشرت أعمالها بفحص وترقيم الإبل المشاركة في المهرجان".



وأضاف: "بلغ عددها في منطقة الرياض، بحسب بوابة التسجيل الإلكتروني الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز وتشرف على المهرجان، 30136 رأسًا، جاءت منها 16476رأساً في مسابقة المزايين و 13660 رأساً لغرض البيع".



وطالب الدكتور "الفراج" المستفيدين بضرورة التعاون مع العاملين بهذه الحملة لإتمام العمل على وجه السرعة.



وأشار إلى أن عدد الكوادر البيطرية والعاملين في هذه الحملة بلغ أكثر من 100 مشارك في عملية الفحص والترقيم، وذلك من خلال حقن شريحة إلكترونية صغيرة الحجم تحت جلد رقبة الإبل تحوي على رقم مكوّن من 15 خانة يتم قراءتها بواسطة جهاز خاص بذلك وهي آمنة وليس لها أضرار.