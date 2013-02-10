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"زراعة الطائف" تنظّم ورش عمل إنفلونزا الطيور والأمن الوقائي بمشاريع الدواجن

 أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في مديرية الزراعة بالطائف بالتعاون مع مزارع فقيه للدواجن- وِرَش عمل بعنوان "إنفلونزا الطيور والأمن الوقائي بمشاريع الدواجن"، تَضَمّنت عدة محاضرات تهدف إلى التعريف بمرض إنفلونزا الطيور وتاريخه المرضي له، ومدى خطورته، والكائنات العائلة للمرض، وكذلك انتقال المرض عبر الطيور المهاجرة والإحصائيات العالمية لأنواع الإنفلونزا.

 

وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تثقيف أصحاب المشاريع الحيوانية والعاملين بها، وكذلك المختصين لديها والمواطنين، على كيفية التعامل مع الأمراض الوبائية حال اندلاعها، وجميع الإجراءات الوقائية التي تحول دون انتشار مثل هذه الأمراض، كما تَضَمّنت الورشة الإجابة على جميع استفسارات الحضور من قِبَل المختصين.

 

وتم التطرق من خلال وِرَش العمل إلى طريقة التشخيص الإكلينيكي، والتشخيص الأمثل في داخل المشاريع ومتطلباته.

 

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"زراعة الطائف" تنظّم ورش عمل إنفلونزا الطيور والأمن الوقائي بمشاريع الدواجن
سبق

 أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في مديرية الزراعة بالطائف بالتعاون مع مزارع فقيه للدواجن- وِرَش عمل بعنوان "إنفلونزا الطيور والأمن الوقائي بمشاريع الدواجن"، تَضَمّنت عدة محاضرات تهدف إلى التعريف بمرض إنفلونزا الطيور وتاريخه المرضي له، ومدى خطورته، والكائنات العائلة للمرض، وكذلك انتقال المرض عبر الطيور المهاجرة والإحصائيات العالمية لأنواع الإنفلونزا.

 

وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تثقيف أصحاب المشاريع الحيوانية والعاملين بها، وكذلك المختصين لديها والمواطنين، على كيفية التعامل مع الأمراض الوبائية حال اندلاعها، وجميع الإجراءات الوقائية التي تحول دون انتشار مثل هذه الأمراض، كما تَضَمّنت الورشة الإجابة على جميع استفسارات الحضور من قِبَل المختصين.

 

وتم التطرق من خلال وِرَش العمل إلى طريقة التشخيص الإكلينيكي، والتشخيص الأمثل في داخل المشاريع ومتطلباته.

 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
12:34 PM

"زراعة الطائف" تنظّم ورش عمل إنفلونزا الطيور والأمن الوقائي بمشاريع الدواجن

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فهد العتيبي - الطائف
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 أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في مديرية الزراعة بالطائف بالتعاون مع مزارع فقيه للدواجن- وِرَش عمل بعنوان "إنفلونزا الطيور والأمن الوقائي بمشاريع الدواجن"، تَضَمّنت عدة محاضرات تهدف إلى التعريف بمرض إنفلونزا الطيور وتاريخه المرضي له، ومدى خطورته، والكائنات العائلة للمرض، وكذلك انتقال المرض عبر الطيور المهاجرة والإحصائيات العالمية لأنواع الإنفلونزا.

 

وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تثقيف أصحاب المشاريع الحيوانية والعاملين بها، وكذلك المختصين لديها والمواطنين، على كيفية التعامل مع الأمراض الوبائية حال اندلاعها، وجميع الإجراءات الوقائية التي تحول دون انتشار مثل هذه الأمراض، كما تَضَمّنت الورشة الإجابة على جميع استفسارات الحضور من قِبَل المختصين.

 

وتم التطرق من خلال وِرَش العمل إلى طريقة التشخيص الإكلينيكي، والتشخيص الأمثل في داخل المشاريع ومتطلباته.

 

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