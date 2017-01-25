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زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرقي إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة فارياب بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

 

وذكرت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع، صباح اليوم، على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.

 

ولم يُلحق الزلزال خسائر أو أضراراً بالأرواح أو الممتلكات.

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زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرقي إيران
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة فارياب بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

 

وذكرت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع، صباح اليوم، على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.

 

ولم يُلحق الزلزال خسائر أو أضراراً بالأرواح أو الممتلكات.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
12:27 PM

زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرقي إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة فارياب بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

 

وذكرت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع، صباح اليوم، على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.

 

ولم يُلحق الزلزال خسائر أو أضراراً بالأرواح أو الممتلكات.

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