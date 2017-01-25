زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرقي إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة فارياب بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
وذكرت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع، صباح اليوم، على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.
ولم يُلحق الزلزال خسائر أو أضراراً بالأرواح أو الممتلكات.
ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة فارياب بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
وذكرت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع، صباح اليوم، على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.
ولم يُلحق الزلزال خسائر أو أضراراً بالأرواح أو الممتلكات.
ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة فارياب بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
وذكرت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع، صباح اليوم، على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.
ولم يُلحق الزلزال خسائر أو أضراراً بالأرواح أو الممتلكات.
ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة فارياب بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
وذكرت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع، صباح اليوم، على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.
ولم يُلحق الزلزال خسائر أو أضراراً بالأرواح أو الممتلكات.