النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زملاء الجندي "البيشي" غريق خزان خميس مشيط يتكفلون بأسرته وزوجته

"أم ميران": لن أنسى زوجي وخصصت جزءاً مما تلقيت للصدقة عليه

سجّل زملاء الجندي أول فايز مبارك البيشي، أحد أفراد القوات البرية بخميس مشيط، والذي لَقِيَ حتفه غرقاً إثر سقوطه في خزان مياه منزله بحي الرصراص بخميس مشيط، موقفاً مشرفاً وإنسانياً تَمَثّل في إنشاء وقف خيري لزميلهم ودعم مالي شهري لأسرة "البيشي" وزوجته؛ لحين البدء في صرف رواتبه بانتظام؛ نظراً لتوقفها في إجراءات متبعة من قِبَل الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات.

وقال قائد جناح الأسلحة بمعهد سلاح المشاة بخميس مشيط رئيس "البيشي" المباشر، المقدم سعد بن عايض بن صهرير النتيفات: إن المرحوم كان من خيرة مَن عُرف في الانضباط والأمانة وحب العمل والتفاني فيه، ذو أخلاق عالية لا تفارق محياه الابتسامة، محباً للجميع، قليل الكلام؛ ولذا أوكلنا إليه أمور العمل الخاصة؛ لأمانته في عمله وحسن تعامله مع الجميع، رحمة الله عليه وجعله من الشهداء.

وأضاف: "هذا أقل ما يمكن أن يقدم للفقيد"؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما تم تقديمه من عمل ومساعدة كان بتضافر جميع الزملاء الحاليين وبعض زملاء المرحوم السابقين.

وكان "البيشي" قد سقط في خزان مياه منزله، مساء يوم الخميس 23/ 8/ 1438هـ أمام ناظري زوجته التي لا تزال تعيش هول الصدمة إلى هذه اللحظة؛ حيث قامت فِرَق الدفاع المدني بانتشال جثمانه، ونشرت "سبق" الخبر في حينه.

وعبّرت أسرة شهيد الغرق "البيشي"، عن عظيم شكرها لزملاء ابنهم الذين أثبتوا نبلهم وصادق أُخوّتهم، ودعوا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم؛ فيما قالت أم ميران زوجة المرحوم "البيشي": إنها لن تنسى زوجها من الصدقة؛ خاصة في هذا الشهر الفضيل؛ مؤكدة أنها قد خصصت جزءاً من المبلغ الذي تَلَقّته من زملائه للتصدق به على نية زوجها، رحمه الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
زملاء الجندي "البيشي" غريق خزان خميس مشيط يتكفلون بأسرته وزوجته
سبق

سجّل زملاء الجندي أول فايز مبارك البيشي، أحد أفراد القوات البرية بخميس مشيط، والذي لَقِيَ حتفه غرقاً إثر سقوطه في خزان مياه منزله بحي الرصراص بخميس مشيط، موقفاً مشرفاً وإنسانياً تَمَثّل في إنشاء وقف خيري لزميلهم ودعم مالي شهري لأسرة "البيشي" وزوجته؛ لحين البدء في صرف رواتبه بانتظام؛ نظراً لتوقفها في إجراءات متبعة من قِبَل الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات.

وقال قائد جناح الأسلحة بمعهد سلاح المشاة بخميس مشيط رئيس "البيشي" المباشر، المقدم سعد بن عايض بن صهرير النتيفات: إن المرحوم كان من خيرة مَن عُرف في الانضباط والأمانة وحب العمل والتفاني فيه، ذو أخلاق عالية لا تفارق محياه الابتسامة، محباً للجميع، قليل الكلام؛ ولذا أوكلنا إليه أمور العمل الخاصة؛ لأمانته في عمله وحسن تعامله مع الجميع، رحمة الله عليه وجعله من الشهداء.

وأضاف: "هذا أقل ما يمكن أن يقدم للفقيد"؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما تم تقديمه من عمل ومساعدة كان بتضافر جميع الزملاء الحاليين وبعض زملاء المرحوم السابقين.

وكان "البيشي" قد سقط في خزان مياه منزله، مساء يوم الخميس 23/ 8/ 1438هـ أمام ناظري زوجته التي لا تزال تعيش هول الصدمة إلى هذه اللحظة؛ حيث قامت فِرَق الدفاع المدني بانتشال جثمانه، ونشرت "سبق" الخبر في حينه.

وعبّرت أسرة شهيد الغرق "البيشي"، عن عظيم شكرها لزملاء ابنهم الذين أثبتوا نبلهم وصادق أُخوّتهم، ودعوا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم؛ فيما قالت أم ميران زوجة المرحوم "البيشي": إنها لن تنسى زوجها من الصدقة؛ خاصة في هذا الشهر الفضيل؛ مؤكدة أنها قد خصصت جزءاً من المبلغ الذي تَلَقّته من زملائه للتصدق به على نية زوجها، رحمه الله.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
04:42 PM

زملاء الجندي "البيشي" غريق خزان خميس مشيط يتكفلون بأسرته وزوجته

"أم ميران": لن أنسى زوجي وخصصت جزءاً مما تلقيت للصدقة عليه

A A A
محمد طيران - عسير
43
60,074

سجّل زملاء الجندي أول فايز مبارك البيشي، أحد أفراد القوات البرية بخميس مشيط، والذي لَقِيَ حتفه غرقاً إثر سقوطه في خزان مياه منزله بحي الرصراص بخميس مشيط، موقفاً مشرفاً وإنسانياً تَمَثّل في إنشاء وقف خيري لزميلهم ودعم مالي شهري لأسرة "البيشي" وزوجته؛ لحين البدء في صرف رواتبه بانتظام؛ نظراً لتوقفها في إجراءات متبعة من قِبَل الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات.

وقال قائد جناح الأسلحة بمعهد سلاح المشاة بخميس مشيط رئيس "البيشي" المباشر، المقدم سعد بن عايض بن صهرير النتيفات: إن المرحوم كان من خيرة مَن عُرف في الانضباط والأمانة وحب العمل والتفاني فيه، ذو أخلاق عالية لا تفارق محياه الابتسامة، محباً للجميع، قليل الكلام؛ ولذا أوكلنا إليه أمور العمل الخاصة؛ لأمانته في عمله وحسن تعامله مع الجميع، رحمة الله عليه وجعله من الشهداء.

وأضاف: "هذا أقل ما يمكن أن يقدم للفقيد"؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما تم تقديمه من عمل ومساعدة كان بتضافر جميع الزملاء الحاليين وبعض زملاء المرحوم السابقين.

وكان "البيشي" قد سقط في خزان مياه منزله، مساء يوم الخميس 23/ 8/ 1438هـ أمام ناظري زوجته التي لا تزال تعيش هول الصدمة إلى هذه اللحظة؛ حيث قامت فِرَق الدفاع المدني بانتشال جثمانه، ونشرت "سبق" الخبر في حينه.

وعبّرت أسرة شهيد الغرق "البيشي"، عن عظيم شكرها لزملاء ابنهم الذين أثبتوا نبلهم وصادق أُخوّتهم، ودعوا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم؛ فيما قالت أم ميران زوجة المرحوم "البيشي": إنها لن تنسى زوجها من الصدقة؛ خاصة في هذا الشهر الفضيل؛ مؤكدة أنها قد خصصت جزءاً من المبلغ الذي تَلَقّته من زملائه للتصدق به على نية زوجها، رحمه الله.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة