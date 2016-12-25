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زوران: انتظروا.. سترون مفاجأة أمام الهلال

أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للنصر أن مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد لن تكون سهلة على الطرفين، لافتًا إلى أنه قد يخوض المواجهة بـ "خطة مفاجئة".
 
 وأضاف زوران في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن المباراة: سنلعب ضد فريق يُعد من أفضل الفرق، ولديه عناصر متميزة، ويملك سلسلة من النتائج الممتازة، لكن لدينا أسلحتنا، وسنفعل كل ما نستطيع في المباراة.
 
وأشار زوران إلى أن فريقه لا يعاني ضغط المباريات؛ إذ إن الوقت كان كافيًا للاستعداد. مؤكدًا جاهزية لاعبيه للمباراة، ومضيفًا "لدينا ما لدينا من غياب.. ولدينا ثقة كبيرة في الموجودين، ومن سيمثل الفريق في الفترة القادمة سيقدم أفضل ما لديه".
 
وعن إمكانية مشاركة اللاعب محمد السهلاوي قال: "السهلاوي تمرن بالأمس بشكل جماعي مع الفريق.. وستتحدد مشاركته بناء على أدائه اليوم وغدًا في التمارين".
 
واختتم: "لن أوضح لكم خطتي للمباراة.. كونوا صبورين، وقد تشاهدون مفاجأة في المباراة". 

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زوران: انتظروا.. سترون مفاجأة أمام الهلال
سبق

أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للنصر أن مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد لن تكون سهلة على الطرفين، لافتًا إلى أنه قد يخوض المواجهة بـ "خطة مفاجئة".
 
 وأضاف زوران في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن المباراة: سنلعب ضد فريق يُعد من أفضل الفرق، ولديه عناصر متميزة، ويملك سلسلة من النتائج الممتازة، لكن لدينا أسلحتنا، وسنفعل كل ما نستطيع في المباراة.
 
وأشار زوران إلى أن فريقه لا يعاني ضغط المباريات؛ إذ إن الوقت كان كافيًا للاستعداد. مؤكدًا جاهزية لاعبيه للمباراة، ومضيفًا "لدينا ما لدينا من غياب.. ولدينا ثقة كبيرة في الموجودين، ومن سيمثل الفريق في الفترة القادمة سيقدم أفضل ما لديه".
 
وعن إمكانية مشاركة اللاعب محمد السهلاوي قال: "السهلاوي تمرن بالأمس بشكل جماعي مع الفريق.. وستتحدد مشاركته بناء على أدائه اليوم وغدًا في التمارين".
 
واختتم: "لن أوضح لكم خطتي للمباراة.. كونوا صبورين، وقد تشاهدون مفاجأة في المباراة". 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
12:00 AM

زوران: انتظروا.. سترون مفاجأة أمام الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للنصر أن مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد لن تكون سهلة على الطرفين، لافتًا إلى أنه قد يخوض المواجهة بـ "خطة مفاجئة".
 
 وأضاف زوران في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن المباراة: سنلعب ضد فريق يُعد من أفضل الفرق، ولديه عناصر متميزة، ويملك سلسلة من النتائج الممتازة، لكن لدينا أسلحتنا، وسنفعل كل ما نستطيع في المباراة.
 
وأشار زوران إلى أن فريقه لا يعاني ضغط المباريات؛ إذ إن الوقت كان كافيًا للاستعداد. مؤكدًا جاهزية لاعبيه للمباراة، ومضيفًا "لدينا ما لدينا من غياب.. ولدينا ثقة كبيرة في الموجودين، ومن سيمثل الفريق في الفترة القادمة سيقدم أفضل ما لديه".
 
وعن إمكانية مشاركة اللاعب محمد السهلاوي قال: "السهلاوي تمرن بالأمس بشكل جماعي مع الفريق.. وستتحدد مشاركته بناء على أدائه اليوم وغدًا في التمارين".
 
واختتم: "لن أوضح لكم خطتي للمباراة.. كونوا صبورين، وقد تشاهدون مفاجأة في المباراة". 

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