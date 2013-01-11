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زوران يوافق على عودة مصعب العتيبي لصفوف النصر

وافق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الكرواتي زوران ماميتش على عودة اللاعب مصعب العتيبي ومشاركته في تدريبات الفريق بدءاً من يوم الأربعاء القادم، والتي ستشهد عودة تدريبات الفريق بعد إجازة ٩ أيام والتي تحصل عليها الفريق عقب مباراة الاتفاق .


وكان اللاعب مصعب العتيبي تمت إعارته في الصيف الماضي إلى التعاون، غير أن اللاعب لم يشارك مع التعاون سوى في دقائق معدودة قبل حصوله على مخالصة نهائية .
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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زوران يوافق على عودة مصعب العتيبي لصفوف النصر
سبق

وافق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الكرواتي زوران ماميتش على عودة اللاعب مصعب العتيبي ومشاركته في تدريبات الفريق بدءاً من يوم الأربعاء القادم، والتي ستشهد عودة تدريبات الفريق بعد إجازة ٩ أيام والتي تحصل عليها الفريق عقب مباراة الاتفاق .


وكان اللاعب مصعب العتيبي تمت إعارته في الصيف الماضي إلى التعاون، غير أن اللاعب لم يشارك مع التعاون سوى في دقائق معدودة قبل حصوله على مخالصة نهائية .
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:41 PM

زوران يوافق على عودة مصعب العتيبي لصفوف النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الكرواتي زوران ماميتش على عودة اللاعب مصعب العتيبي ومشاركته في تدريبات الفريق بدءاً من يوم الأربعاء القادم، والتي ستشهد عودة تدريبات الفريق بعد إجازة ٩ أيام والتي تحصل عليها الفريق عقب مباراة الاتفاق .


وكان اللاعب مصعب العتيبي تمت إعارته في الصيف الماضي إلى التعاون، غير أن اللاعب لم يشارك مع التعاون سوى في دقائق معدودة قبل حصوله على مخالصة نهائية .
 

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