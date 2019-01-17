"سبق" تكشف حقيقة إبعاد هيئة الأمر بالمعروف في الجبيل.. وتعتذر

إنفاذاً للفقرة الثانية من قرار اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر رقم 6 لعام 1438هـ.

فإن صحيفة "سبق" الإلكترونية تعتذر لسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي عن أي خطأ أو إساءة أو تجاوز ورد في الخبر المنشور يوم الأحد الموافق 21 محرم 1435هـ، وتحت عنوان: "سبق" تكشف تفاصيل إبعاد هيئة الأمر بالمعروف خارج الجبيل الصناعية.

وفي ذات الوقت فقد تكشف لـ"سبق": أن الهيئة الملكية أعدّت مقراً مستقلاً لهيئة الأمر بالمعروف؛ أسوةً ببقية المصالح الحكومية، وذلك بعد زيارة رئيس مجلس إدارة صحيفة "سبق" الإلكترونية للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي، واجتماعه بمدير الإدارة القانونية الدكتور سمير بن عثمان يوسف، واطلاعه على كامل المستندات ذات الصلة، وتوضيح كيفية توزيع الأراضي، والتي يقتصر بعضها على الاستخدام السكني، والبعض الآخر على الاستخدام التجاري، بالإضافة إلى المناطق الإدارية والمجمعات الحكومية.

وقد تبيّن لـ"سبق" أن ترك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمسكن الذي تم استئجاره جاء بعد أن تبين لها أن إجراء الاستئجار غير نظامي ومخالف لأنظمة التمليك في الهيئة الملكية؛ إذ قامت بتوقيع اتفاقية مع أحد الموظفين بالهيئة الملكية بالجبيل؛ لاستئجار منزله الكائن بحي جلمودة كمقر للهيئة، ولكن تبين لهم لاحقاً أن الموظف ارتكب مخالفة غير نظامية، حسب أنظمة التمليك، وأن تأجيره المنزل لم يكن نظامياً، وأن هناك عقداً بينه وبين الهيئة الملكية بالشروط والبنود التي أخفاها عليهم، وقد تم الخروج من المقر؛ مراعاة لأنظمة الهيئة الملكية.

وإنفاذاً للفقرة الثانية من قرار اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر رقم 6 عام 1438ه فإن صحيفة "سبق" الإلكترونية تعتذر للهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن أي خطأ أو إساءة أو تجاوز ورد في الخبر المنشور يوم الأحد الموافق 21 محرم 1435 هـ تحت عنوان: "سبق" تكشف تفاصيل إبعاد هيئة الأمر بالمعروف خارج الجبيل الصناعية.