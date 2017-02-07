زينب أبو طالب تطالب بوجود المرأة ضمن كادر "الأمر بالمعروف"

أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي الصادر عن رئاسة الهيئات

طالبت عضو مجلس ‫الشورى د. زينب أبو طالب بوجود المرأة ضمن كادر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوظيفي، وسرعة إيضاح موقفها مما قد يتداول عنها.

من ناحيتها، شددت ‏عضوة الشورى الدكتورة موضي الخلف على أهمية دور الهيئة، داعية الجهاز إلى الاهتمام أيضا بـ"منكرات أخرى".

وقالت "موضي": "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مهم وعليها الالتفات إلى منكرات أخرى، كالرشوة وغيرها".

بدوره، أشاد عضو مجلس الشورى محمد العقلا بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال ‏مناقشة مجلس الشورى اليوم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.

وقال الدكتور محمد آل عباس: "تقرير الهيئة مهني ويحتوي العديد من التفاصيل"، فيما ‏رأى العضو عطا السبيتي أنه "تقرير وصفي" لا يسمح بمقارنة ما تحقق من إنجاز هذا العام بالعام الماضي.

وطالب عضو الشورى د. سلطان آل فارح بالتوسع في تثقيف منسوبي الهيئة وتدريبهم، بينما تساءل العضو علي التميمي عن علاقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعديد من الجهات الحكومية التي تتعلق بأعمالها.