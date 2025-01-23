"سابك" تستحوذ على حصة "شل" في السعودية للبتروكيماويات بـ820 مليون دولار

بعد موافقة الجهات الرقابية

أعلنت شركة "سابك" اليوم استحواذها على حصة شركة "شل" البالغة 50% في مشروعهما المشترك الشركة السعودية للبتروكيماويات "صدف" الواقع في مدينة الجبيل الصناعية؛ لقاء مبلغ يقارب "820،000.000" دولار أمريكي، في صفقة تخضع لموافقة الجهات الرقابية، ويتوقع الانتهاء منها في وقت لاحق هذا العام.

وستمكّن صفقة الاستحواذ هذه شركةَ "سابك" من تحسين العمليات التشغيلية في "صدف"، وزيادة الاستثمار في المرافق، بما يساعد على تكاملها مع شركات "سابك" التابعة الأخرى. كما ستسمح هذه الخطوة لشركة "شل" بالتركيز على أنشطتها في مجال الصناعات التحويلية، والقيام باستثمارات مختارة تدعم نمو أعمالها العالمية في مجال الكيماويات.

ويأتي هذا الإعلان بمثابة إنهاء مبكر لاتفاقية الشراكة في المشروع، والتي كان سريانها سيتوقف في 2020م؛ حيث يشتمل المشروع على ستة مصانع بتروكيماويات عالمية المستوى، بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز 4 ملايين طن متري سنوياً.

ورعى رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة "سابك"، "الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود"؛ مراسم توقيع الاتفاقية في مقر شركة "صدف" بالجبيل الصناعية اليوم، والتي وقعها من جانب "سابك": "يوسف بن عبد الله البنيان" نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، ومن جانب "شل" نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات في شركة "شل": "غراهام فانت هوف".

وأوضح "الأمير سعود بن عبدالله" أن شركة "سابك" بدأت اليوم فصلاً جديداً في تاريخها من خلال شروعها في إجراءات الحصول على الملكية الكاملة لشركة "صدف"؛ وهي واحدة من أكبر المجمعات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن شركة "صدف" تعتبر نتاجاً للشراكة الناجحة، وهي من أقدم المشاريع المشتركة بين "سابك" و"شل" على مدى العقود الأربعة الماضية.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي "يوسف بن عبدالله البنيان" أنه ومنذ أيام "سابك" الأولى، حظينا بعلاقات متينة مع شركة "شل للكيماويات"، منوهاً إلى أن "سابك" تتطلع للاستفادة من هذه الصفقة من فرص تكامل "صدف" مع شركات "سابك" التابعة الأخرى، وتحسين عملياتها التشغيلية وربحيتها".

بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات في شركة "شل"، "غراهام فانت هوف": "إن شراكتنا مع شركة "سابك"، التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، هي بالفعل قصة نجاح مميزة.

وأضاف السيد "فانت" أن أهم منجزات هذه الشراكة الناجحة المتمثلة في تأهيل قدرات العاملين السعوديين الذين أثبتوا مدى نجاحهم وتميزهم في تشغيل وإدارة مصانع "صدف" بكفاءة عالية وبكل ثقة واقتدار على أعلى مستويات السلامة والجودة.