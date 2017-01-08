النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخطوط الحديدية" تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل نظام الإشارات والاتصالات

بين الرياض والدمام .. أحدث النظم العالمية في التحكم بحركة القطارات

ضمن جهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المستمرة لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية لعملياتها، تعاقدت الخطوط الحديدية مع شركة سيمنز الألمانية لصيانة وتشغيل نظام الإشارات والاتصالات الخاص بشبكة الخطوط الحديدية بين الرياض والدمام لمدة (٣٦) شهراً بقيمة إجمالية تقدر بنحو (٦٩) مليوناً.

ويتضمّن العقد بين المؤسسة والشركة تشغيل وصيانة نظام الإشارات والاتصالات الحديثة لشبكة الخطوط الحديدية التي يبلغ طولها نحو ألف كيلو متر لمساريْن؛ ويعد هذا النظام من أحدث النُظم العالمية التي تستخدمها الخطوط الحديدية في التحكم عن بُعد بحركة سير القطارات ويتم تشغيله من مركز التحكم الآلي للقطارات. 

ويشتمل نظام الإشارات والاتصالات على أكثر من خمسة آلاف عنصر؛ منها أجهزة الاستشعار عن بُعد، ومحولات ميكانيكية لتغيير حركة سير القطارات والتقاطعات الآلية، ومحطات للطاقة الشمسية، وأبراج اتصالات، إضافة إلى نظام شبكة الراديوGSM-R وهي شبكة الاتصالات المتقدمة في مجال تشغيل القطارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخطوط الحديدية" تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل نظام الإشارات والاتصالات
سبق

ضمن جهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المستمرة لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية لعملياتها، تعاقدت الخطوط الحديدية مع شركة سيمنز الألمانية لصيانة وتشغيل نظام الإشارات والاتصالات الخاص بشبكة الخطوط الحديدية بين الرياض والدمام لمدة (٣٦) شهراً بقيمة إجمالية تقدر بنحو (٦٩) مليوناً.

ويتضمّن العقد بين المؤسسة والشركة تشغيل وصيانة نظام الإشارات والاتصالات الحديثة لشبكة الخطوط الحديدية التي يبلغ طولها نحو ألف كيلو متر لمساريْن؛ ويعد هذا النظام من أحدث النُظم العالمية التي تستخدمها الخطوط الحديدية في التحكم عن بُعد بحركة سير القطارات ويتم تشغيله من مركز التحكم الآلي للقطارات. 

ويشتمل نظام الإشارات والاتصالات على أكثر من خمسة آلاف عنصر؛ منها أجهزة الاستشعار عن بُعد، ومحولات ميكانيكية لتغيير حركة سير القطارات والتقاطعات الآلية، ومحطات للطاقة الشمسية، وأبراج اتصالات، إضافة إلى نظام شبكة الراديوGSM-R وهي شبكة الاتصالات المتقدمة في مجال تشغيل القطارات.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
12:23 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:34 PM
بين الرياض والدمام .. أحدث النظم العالمية في التحكم بحركة القطارات

"الخطوط الحديدية" تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل نظام الإشارات والاتصالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,616

ضمن جهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المستمرة لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية لعملياتها، تعاقدت الخطوط الحديدية مع شركة سيمنز الألمانية لصيانة وتشغيل نظام الإشارات والاتصالات الخاص بشبكة الخطوط الحديدية بين الرياض والدمام لمدة (٣٦) شهراً بقيمة إجمالية تقدر بنحو (٦٩) مليوناً.

ويتضمّن العقد بين المؤسسة والشركة تشغيل وصيانة نظام الإشارات والاتصالات الحديثة لشبكة الخطوط الحديدية التي يبلغ طولها نحو ألف كيلو متر لمساريْن؛ ويعد هذا النظام من أحدث النُظم العالمية التي تستخدمها الخطوط الحديدية في التحكم عن بُعد بحركة سير القطارات ويتم تشغيله من مركز التحكم الآلي للقطارات. 

ويشتمل نظام الإشارات والاتصالات على أكثر من خمسة آلاف عنصر؛ منها أجهزة الاستشعار عن بُعد، ومحولات ميكانيكية لتغيير حركة سير القطارات والتقاطعات الآلية، ومحطات للطاقة الشمسية، وأبراج اتصالات، إضافة إلى نظام شبكة الراديوGSM-R وهي شبكة الاتصالات المتقدمة في مجال تشغيل القطارات.

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,215
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,183
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,780
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة