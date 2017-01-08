"الخطوط الحديدية" تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل نظام الإشارات والاتصالات

بين الرياض والدمام .. أحدث النظم العالمية في التحكم بحركة القطارات

ضمن جهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المستمرة لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية لعملياتها، تعاقدت الخطوط الحديدية مع شركة سيمنز الألمانية لصيانة وتشغيل نظام الإشارات والاتصالات الخاص بشبكة الخطوط الحديدية بين الرياض والدمام لمدة (٣٦) شهراً بقيمة إجمالية تقدر بنحو (٦٩) مليوناً.

ويتضمّن العقد بين المؤسسة والشركة تشغيل وصيانة نظام الإشارات والاتصالات الحديثة لشبكة الخطوط الحديدية التي يبلغ طولها نحو ألف كيلو متر لمساريْن؛ ويعد هذا النظام من أحدث النُظم العالمية التي تستخدمها الخطوط الحديدية في التحكم عن بُعد بحركة سير القطارات ويتم تشغيله من مركز التحكم الآلي للقطارات.

ويشتمل نظام الإشارات والاتصالات على أكثر من خمسة آلاف عنصر؛ منها أجهزة الاستشعار عن بُعد، ومحولات ميكانيكية لتغيير حركة سير القطارات والتقاطعات الآلية، ومحطات للطاقة الشمسية، وأبراج اتصالات، إضافة إلى نظام شبكة الراديوGSM-R وهي شبكة الاتصالات المتقدمة في مجال تشغيل القطارات.