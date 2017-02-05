النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

"سار" تكمل ربط مدينة وعد الشمال وتباشر تشغيلها التجريبي لقطارات الكبريت المصهور

ضمن وفائها بالتزامها تجاه تطوير الخدمات اللوجستية للمناطق الصناعية

عبدالله النحيط

في خطوة مهمة، وضمن وفائها بالتزامها تجاه تطوير الخدمات اللوجستية للمناطق الصناعية بمدينة وعد الشمال، أكملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" مشروع ربط مدينة وعد الشمال بخطها الحديدي الذي يصل شمال ووسط وشرق السعودية. ويشمل ذلك مشاركة الشركة في تطوير مدينة وعد الشمال بربط مرافق وعد الشمال الصناعية بخط حديدي يمتد بطول 130 كم؛ ليتصل بمشروع "قطار الشمال"، إضافة إلى تنفيذ وصلة بطول 60 كم، تربط معامل الكبريت المصهور التابعة لشركة أرامكو السعودية في واسط بالمنطقة الشرقية.

كما باشرت الشركة نهاية الأسبوع الماضي التشغيل التجريبي لقطارات نقل الكبريت المصهور.

وستخدم قطارات "سار" عبر هذا المشروع المرافق الصناعية التابعة لشركة معادن في مدينة وعد الشمال، من خلال نقل الكبريت المصهور مسافة 1550 كم من معامل أرامكو في واسط، إضافة إلى نقل منتجاتها النهائية للفوسفات إلى مختلف الأسواق المحلية والموانئ للتصدير.

يُذكر أن "سار" قامت بشراء أكثر من ١٢٠٠ عربة صهاريج متعددة الأغراض و ٣٦ قاطرة، التي بدأت بالوصول على دفعات منذ نهاية العام الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سار" تكمل ربط مدينة وعد الشمال وتباشر تشغيلها التجريبي لقطارات الكبريت المصهور
سبق

عبدالله النحيط

في خطوة مهمة، وضمن وفائها بالتزامها تجاه تطوير الخدمات اللوجستية للمناطق الصناعية بمدينة وعد الشمال، أكملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" مشروع ربط مدينة وعد الشمال بخطها الحديدي الذي يصل شمال ووسط وشرق السعودية. ويشمل ذلك مشاركة الشركة في تطوير مدينة وعد الشمال بربط مرافق وعد الشمال الصناعية بخط حديدي يمتد بطول 130 كم؛ ليتصل بمشروع "قطار الشمال"، إضافة إلى تنفيذ وصلة بطول 60 كم، تربط معامل الكبريت المصهور التابعة لشركة أرامكو السعودية في واسط بالمنطقة الشرقية.

كما باشرت الشركة نهاية الأسبوع الماضي التشغيل التجريبي لقطارات نقل الكبريت المصهور.

وستخدم قطارات "سار" عبر هذا المشروع المرافق الصناعية التابعة لشركة معادن في مدينة وعد الشمال، من خلال نقل الكبريت المصهور مسافة 1550 كم من معامل أرامكو في واسط، إضافة إلى نقل منتجاتها النهائية للفوسفات إلى مختلف الأسواق المحلية والموانئ للتصدير.

يُذكر أن "سار" قامت بشراء أكثر من ١٢٠٠ عربة صهاريج متعددة الأغراض و ٣٦ قاطرة، التي بدأت بالوصول على دفعات منذ نهاية العام الماضي.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
12:40 AM
ضمن وفائها بالتزامها تجاه تطوير الخدمات اللوجستية للمناطق الصناعية

"سار" تكمل ربط مدينة وعد الشمال وتباشر تشغيلها التجريبي لقطارات الكبريت المصهور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
11,360

عبدالله النحيط

في خطوة مهمة، وضمن وفائها بالتزامها تجاه تطوير الخدمات اللوجستية للمناطق الصناعية بمدينة وعد الشمال، أكملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" مشروع ربط مدينة وعد الشمال بخطها الحديدي الذي يصل شمال ووسط وشرق السعودية. ويشمل ذلك مشاركة الشركة في تطوير مدينة وعد الشمال بربط مرافق وعد الشمال الصناعية بخط حديدي يمتد بطول 130 كم؛ ليتصل بمشروع "قطار الشمال"، إضافة إلى تنفيذ وصلة بطول 60 كم، تربط معامل الكبريت المصهور التابعة لشركة أرامكو السعودية في واسط بالمنطقة الشرقية.

كما باشرت الشركة نهاية الأسبوع الماضي التشغيل التجريبي لقطارات نقل الكبريت المصهور.

وستخدم قطارات "سار" عبر هذا المشروع المرافق الصناعية التابعة لشركة معادن في مدينة وعد الشمال، من خلال نقل الكبريت المصهور مسافة 1550 كم من معامل أرامكو في واسط، إضافة إلى نقل منتجاتها النهائية للفوسفات إلى مختلف الأسواق المحلية والموانئ للتصدير.

يُذكر أن "سار" قامت بشراء أكثر من ١٢٠٠ عربة صهاريج متعددة الأغراض و ٣٦ قاطرة، التي بدأت بالوصول على دفعات منذ نهاية العام الماضي.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة