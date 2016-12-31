سامي وياسر: أعانك الله يا عزت وشكرًا لاتحاد عيد

بعد الظفر بكرسي رئاسة اتحاد القدم

قدم المدير الفني لفريق الشباب الكروي الأول الوطني سامي الجابر التهنئة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد الدكتور عادل عزت، بمناسبة فوزه بكرسي الرئاسة لأربع سنوات مقبلة بدءاً من موسم 2017.

وتمنى الجابر التوفيق لعزت والدعاء له بالتوفيق وأن يعينه الله في هذه المهمة الشاقة .

وفي ذات السياق قدم قائد فريق الهلال الكروي الأول الكابتن ياسر القحطاني التهنئة لرئيس الاتحادالجديد عزت، وقال القحطاني: "رجل كفؤ نسأل الله له التوفيق، كما نشكر الاتحاد السابق بقيادة أحمد عيد بسلبياته وإيجابياته ".

