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سامي يكشف قصة المركز الأول وتدريب "تشيلسي الإنجليزي"

كشف سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حقيقة الأخبار المتداولة عن حصوله على المركز الأول في الدورة التي أقامها الاتحاد العراقي تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للمدربين للحصول على الرخصة التدريبية "برو"، والتحاقه بدورة معايشة لمدة أسبوع في ربوع نادي تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي .


حيث قال من خلال عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وردتني استفسارات عن خبر التحاقي لمدة أسبوع كمرافق لمدرب فريق تشيلسي كونتي وحصولي على المركز الأول بالدورة وهذا الخبر غير دقيق".


وتابع: أولاً مثل هذه الدورات لا يكون فيها تقييم حسب المراكز فلا يوجد ترتيب للمشاركين بالدورة بل هناك إما اجتياز لمتطلبات الدورة أو عدم اجتياز.


وأضاف في تغريدة أخرى: لذا فخبر أنني حصلت على المركز الأول غير صحيح مطلقاً، أما الالتحاق بالتجربة لمدة أسبوع كتطبيق عملي واحتكاك ومعايشة لأسماء عالمية فهذا صحيح.


وقال الجابر في تغريدة جديدة: هي فكرة الاتحاد الآسيوي يهدف من خلالها لمنح المدربين الآسيويين فرصة للاطلاع عن قرب على أفضل الممارسات التي تقدمها الأسماء العالمية بالتدريب.


وبخصوص فترة معايشته في نادي تشيلسي قال الجابر في ختام تغريداته: "رشح فريق تشيلسي والمدرب كونتي ليتم منحي فرصة الاحتكاك والاطلاع وهو أمر يتوقف على موافقة هذه الأندية التي خاطبها الاتحاد الآسيوي لهذا الغرض".
 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سامي يكشف قصة المركز الأول وتدريب "تشيلسي الإنجليزي"
سبق

كشف سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حقيقة الأخبار المتداولة عن حصوله على المركز الأول في الدورة التي أقامها الاتحاد العراقي تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للمدربين للحصول على الرخصة التدريبية "برو"، والتحاقه بدورة معايشة لمدة أسبوع في ربوع نادي تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي .


حيث قال من خلال عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وردتني استفسارات عن خبر التحاقي لمدة أسبوع كمرافق لمدرب فريق تشيلسي كونتي وحصولي على المركز الأول بالدورة وهذا الخبر غير دقيق".


وتابع: أولاً مثل هذه الدورات لا يكون فيها تقييم حسب المراكز فلا يوجد ترتيب للمشاركين بالدورة بل هناك إما اجتياز لمتطلبات الدورة أو عدم اجتياز.


وأضاف في تغريدة أخرى: لذا فخبر أنني حصلت على المركز الأول غير صحيح مطلقاً، أما الالتحاق بالتجربة لمدة أسبوع كتطبيق عملي واحتكاك ومعايشة لأسماء عالمية فهذا صحيح.


وقال الجابر في تغريدة جديدة: هي فكرة الاتحاد الآسيوي يهدف من خلالها لمنح المدربين الآسيويين فرصة للاطلاع عن قرب على أفضل الممارسات التي تقدمها الأسماء العالمية بالتدريب.


وبخصوص فترة معايشته في نادي تشيلسي قال الجابر في ختام تغريداته: "رشح فريق تشيلسي والمدرب كونتي ليتم منحي فرصة الاحتكاك والاطلاع وهو أمر يتوقف على موافقة هذه الأندية التي خاطبها الاتحاد الآسيوي لهذا الغرض".
 
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
11:30 PM

سامي يكشف قصة المركز الأول وتدريب "تشيلسي الإنجليزي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حقيقة الأخبار المتداولة عن حصوله على المركز الأول في الدورة التي أقامها الاتحاد العراقي تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للمدربين للحصول على الرخصة التدريبية "برو"، والتحاقه بدورة معايشة لمدة أسبوع في ربوع نادي تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي .


حيث قال من خلال عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وردتني استفسارات عن خبر التحاقي لمدة أسبوع كمرافق لمدرب فريق تشيلسي كونتي وحصولي على المركز الأول بالدورة وهذا الخبر غير دقيق".


وتابع: أولاً مثل هذه الدورات لا يكون فيها تقييم حسب المراكز فلا يوجد ترتيب للمشاركين بالدورة بل هناك إما اجتياز لمتطلبات الدورة أو عدم اجتياز.


وأضاف في تغريدة أخرى: لذا فخبر أنني حصلت على المركز الأول غير صحيح مطلقاً، أما الالتحاق بالتجربة لمدة أسبوع كتطبيق عملي واحتكاك ومعايشة لأسماء عالمية فهذا صحيح.


وقال الجابر في تغريدة جديدة: هي فكرة الاتحاد الآسيوي يهدف من خلالها لمنح المدربين الآسيويين فرصة للاطلاع عن قرب على أفضل الممارسات التي تقدمها الأسماء العالمية بالتدريب.


وبخصوص فترة معايشته في نادي تشيلسي قال الجابر في ختام تغريداته: "رشح فريق تشيلسي والمدرب كونتي ليتم منحي فرصة الاحتكاك والاطلاع وهو أمر يتوقف على موافقة هذه الأندية التي خاطبها الاتحاد الآسيوي لهذا الغرض".
 
 

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